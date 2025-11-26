Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News2 IAS officers were transferred late last night in UP Rajesh Kumar became the new CDO of Chitrakoot
यूपी में देर रात 2 IAS अफसरों का तबादला, राजेश कुमार बने चित्रकूट के नए CDO

यूपी में देर रात 2 IAS अफसरों का तबादला, राजेश कुमार बने चित्रकूट के नए CDO

संक्षेप:

शासन ने देर शाम दो आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए। गौतमबुद्ध नगर में एडीएम रहे राजेश कुमार को चित्रकूट का सीडीओ बनाया गया है। वहीं, प्रतीक्षारत रहीं आईएएस अनुष्का शर्मा को संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है।

Wed, 26 Nov 2025 10:26 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में योगी सरकार ने देर रात दो आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गौतमबुद्ध नगर में एडीएम के पद पर तैनात रहे राजेश कुमार को चित्रकूट का नया सीडीओ बनाया गया है। वहीं, प्रतीक्षारत चल रहीं आईएएस अनुष्का शर्मा को प्रतापगढ़ में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे पहले योगी सरकार ने 20 नवंबर देर रात दो आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किया था।आईएएस अफसर में रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शीलधर सिंह यादव विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया।

पीसीएस अधिकारियों में हरि प्रताप सिंह एसडीएम इटावा से एसडीएम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रतीत त्रिपाठी राजस्व परिषद् से एसडीएम रामपुर, विशाल सारस्वत नवनियुक्ति को एसडीएम प्रशिक्षण अंबेडकर नगर बनाया गया। स्वाति शुक्ला राजस्व परिषद से उप निदेशक बाल विकास पुष्टाहार, अरविंद कुमार मिश्रा प्रतीक्षारत से एसडीएम नोएडा, संतोष कुमार ओझा राजस्व परिषद् से एसडीएम मिर्जापुर, विवेक राजपूत राजस्व परिषद से एसडीएम रायबरेली और प्रियंका एसडीएम बदायूं से एडीएम न्यायिक गौतमबुद्ध नगर बनाई गईं।

इस महीने 23 पीसीएस अफसरों का भी हुआ तबादला

यूपी सरकार ने 9 नवंबर को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 अपर पुलिस अधीक्षक के तबादले भी कर दिए। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई अफसरों को नई तैनातियां दी गई। जबकि कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण निरस्त किया गया। बी.एस. वी. कुमार को उपसेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद में तैनात किया गया। सच्चिनानंद को अपर पुलिस अधीक्षक, एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ में नई जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह डॉ. संजय कुमार को उपसेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर भेजा गया।

सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), हरदोई में तैनात किया गया। जबकि नृपेंद्र को अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। निवेश कटियार को अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी-112 में तैनाती दी गई। दिनेश कुमार पुरी को अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर में भेजा गया।

संतोष कुमार द्वितीय का पहले गोरखपुर स्थानांतरण किया गया था, लेकिन बाद में उनका तबादला निरस्त कर दिया गया। श्री कुमार अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनाती दी गई। सीताराम को अपर पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ में नियुक्त किया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Ias Transfer IAS Yogi Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |