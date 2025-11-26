यूपी में देर रात 2 IAS अफसरों का तबादला, राजेश कुमार बने चित्रकूट के नए CDO

संक्षेप: शासन ने देर शाम दो आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए। गौतमबुद्ध नगर में एडीएम रहे राजेश कुमार को चित्रकूट का सीडीओ बनाया गया है। वहीं, प्रतीक्षारत रहीं आईएएस अनुष्का शर्मा को संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई है।

यूपी में योगी सरकार ने देर रात दो आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गौतमबुद्ध नगर में एडीएम के पद पर तैनात रहे राजेश कुमार को चित्रकूट का नया सीडीओ बनाया गया है। वहीं, प्रतीक्षारत चल रहीं आईएएस अनुष्का शर्मा को प्रतापगढ़ में संयुक्त मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले योगी सरकार ने 20 नवंबर देर रात दो आईएएस और आठ पीसीएस अफसरों के तबादले किया था।आईएएस अफसर में रमेश कुमार विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण से विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शीलधर सिंह यादव विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया।

पीसीएस अधिकारियों में हरि प्रताप सिंह एसडीएम इटावा से एसडीएम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रतीत त्रिपाठी राजस्व परिषद् से एसडीएम रामपुर, विशाल सारस्वत नवनियुक्ति को एसडीएम प्रशिक्षण अंबेडकर नगर बनाया गया। स्वाति शुक्ला राजस्व परिषद से उप निदेशक बाल विकास पुष्टाहार, अरविंद कुमार मिश्रा प्रतीक्षारत से एसडीएम नोएडा, संतोष कुमार ओझा राजस्व परिषद् से एसडीएम मिर्जापुर, विवेक राजपूत राजस्व परिषद से एसडीएम रायबरेली और प्रियंका एसडीएम बदायूं से एडीएम न्यायिक गौतमबुद्ध नगर बनाई गईं।

इस महीने 23 पीसीएस अफसरों का भी हुआ तबादला यूपी सरकार ने 9 नवंबर को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 23 अपर पुलिस अधीक्षक के तबादले भी कर दिए। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई अफसरों को नई तैनातियां दी गई। जबकि कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण निरस्त किया गया। बी.एस. वी. कुमार को उपसेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद में तैनात किया गया। सच्चिनानंद को अपर पुलिस अधीक्षक, एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ में नई जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह डॉ. संजय कुमार को उपसेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर भेजा गया।

सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), हरदोई में तैनात किया गया। जबकि नृपेंद्र को अपर पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी गई। निवेश कटियार को अपर पुलिस अधीक्षक, यूपी-112 में तैनाती दी गई। दिनेश कुमार पुरी को अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), गोरखपुर में भेजा गया।