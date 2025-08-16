2 friends drowned after boat capsized in Kalyani river in Ayodhya, one body found, search for the other continues अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूबे, एक शव मिला, दूसरे की तलाश जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News2 friends drowned after boat capsized in Kalyani river in Ayodhya, one body found, search for the other continues

अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूबे, एक शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

यूपी के अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से दो दोस्त डूब गए। एक दोस्त का शव बरामद करा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:21 AM
share Share
Follow Us on
अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूबे, एक शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

अयोध्या में बाबा बाजार थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में कल्याणी नदी में नाव पलट गई। नाव पर तीन लोग सवार थे। दो दोस्त नदी में डूब गए। दोनों दोस्तों की तलाश में गोताखोर लगाए गए। एक किशोर का शव बरामद किया गया। दूसरे किशोर की तलाश की जा रही है।घटना उस समय हुई जब दोनों दोस्त पड़ोसी गांव अनार पट्टी में क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे। मैच समाप्त होने के बाद दोनों किशोर शाम को घर लौट रहे थे।

वापसी के दौरान उन्होंने नाव से नदी पार करने का निर्णय लिया। नाव पर कुल तीन लोग सवार थे। गांव से करीब 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद स्कूल के पास अचानक नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में नाव चला रहा युवक तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन सुमित और घनश्याम पानी में डूब गए। घटना के समय नदी में पानी का बहाव तेज था, जिससे दोनों किशोर बह गए। डूबने वालों में 18 वर्षीय सुमित कुमार यादव और 14 वर्षीय घनश्याम यादव शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में 5.37 लाख लोगों का रुकेगा फ्री राशन, कार्ड होंगे सस्पेंड

रुदौली विधायक रामचंद्र यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने एनडीआरएफ टीम और गोताखोरों को तलाश कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक ने पीड़ित परिवारों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों की मदद से घनश्याम का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि सुमित की तलाश जारी है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर सीओ रुदौली आशीष निगम, मवई थाना प्रभारी सुरेश कुमार पटेल और बाबा बाजार थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार आजाद मौजूद रहे।

Up News UP News Today Ayodhya News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |