अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से 2 दोस्त डूबे, एक शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

यूपी के अयोध्या में कल्याणी नदी में नाव पलटने से दो दोस्त डूब गए। एक दोस्त का शव बरामद करा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

अयोध्या में बाबा बाजार थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में कल्याणी नदी में नाव पलट गई। नाव पर तीन लोग सवार थे। दो दोस्त नदी में डूब गए। दोनों दोस्तों की तलाश में गोताखोर लगाए गए। एक किशोर का शव बरामद किया गया। दूसरे किशोर की तलाश की जा रही है।घटना उस समय हुई जब दोनों दोस्त पड़ोसी गांव अनार पट्टी में क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे। मैच समाप्त होने के बाद दोनों किशोर शाम को घर लौट रहे थे।

वापसी के दौरान उन्होंने नाव से नदी पार करने का निर्णय लिया। नाव पर कुल तीन लोग सवार थे। गांव से करीब 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद स्कूल के पास अचानक नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में नाव चला रहा युवक तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन सुमित और घनश्याम पानी में डूब गए। घटना के समय नदी में पानी का बहाव तेज था, जिससे दोनों किशोर बह गए। डूबने वालों में 18 वर्षीय सुमित कुमार यादव और 14 वर्षीय घनश्याम यादव शामिल हैं।