2 करोड़ वेतन, सिर्फ 19 छात्र; यूपी के सरकारी कॉलेज का चौंकाने वाला खुलासा

यूपी के सरकारी महाविद्यालयों में संसाधनों के उपयोग को लेकर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। रायबरेली के एक राजकीय कॉलेज में जहां महज 19 छात्र पढ़ रहे हैं, वहीं शिक्षकों और स्टाफ के वेतन पर सालाना करीब दो करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

UP News: युवाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर राजकीय महाविद्यालयों में संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग हो रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 216 राजकीय महाविद्यालयों में से 53 ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 100 से कम हैं। इनमें 46 महाविद्यालय वे हैं जो पिछले साल ही खुले हैं। उनको छोड़ दे तो भी सात महाविद्यालय ऐसे हैं जहां 100 से कम छात्र-छात्राएं हैं। इन महाविद्यालयों के एक-एक शिक्षक पर सरकार प्रतिमाह सवा लाख से लेकर तीन लाख रुपये तक खर्च करती है लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वह उच्च शिक्षा में यूपी के पिछड़ने की कहानी बताने को पर्याप्त हैं।

साल 2016 में स्थापित राजकीय महाविद्यालय निहस्था रायबरेली में एक दशक के बाद भी छात्रसंख्या महज 19 है। यहां शिक्षकों की संख्या 11 और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या दो है। इन शिक्षकों और स्टाफ के वेतन पर सालाना दो करोड़ से अधिक खर्च होता है। आंकड़ों से ही साफ है कि एक शिक्षक के पास औसतन डेढ़ विद्यार्थियों को ही पढ़ाने की जिम्मेदारी है।

खलीलाबाद में 30 छात्राएं माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय महिला महाविद्यालय खलीलाबाद संतकबीरनगर की स्थापना 1999 में हुई थी। वर्तमान में यहां 30 छात्राएं अध्ययनरत हैं जबकि शिक्षकों की संख्या पांच है। इसी प्रकार 2000 में स्थापित डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय बिधूना औरैया में महज 33 विद्यार्थी हैं और इन्हें पढ़ाने के लिए दो शिक्षक हैं।