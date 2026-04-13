यूपी वोटर लिस्ट से 2.4 करोड़ नाम साफ, 61 जिलों में 10% से ज्यादा मतदाता घटे

यूपी में मतदाता सूची के एसआईआर में न्यूनतम 6 प्रतिशत से अधिक मतदाता हर जिले में घटे हैं। ललितपुर में सबसे कम 6.6 प्रतिशत और हमीरपुर में 6.8 प्रतिशत वोटर कम हुए हैं। 61 जिलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता कम हुए हैं।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में न्यूनतम 6 प्रतिशत से अधिक मतदाता हर जिले में घटे हैं। ललितपुर में सबसे कम 6.6 प्रतिशत और हमीरपुर में 6.8 प्रतिशत वोटर कम हुए हैं। 61 जिलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता कम हुए हैं। मात्र 14 जिले ऐसे हैं, जहां 10 प्रतिशत से कम मतदाता घटे हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे और इसके पूरा होने के बाद 13.39 करोड़ मतदाता अब सूची में हैं। ऐसे में 2.04 करोड़ वोटर कम हुए हैं। फिलहाल जिन 14 जिलों में 10 प्रतिशत से कम मतदाता घटे हैं, उनमें अंबेडकर नगर, जौनपुर, झांसी, बिजनौर, चित्रकूट, आजमगढ़, फिरोजाबाद, अमरोहा, बस्ती, बांदा, महोबा, पीलीभीत, हमीरपुर और ललितपुर शामिल हैं। जिसमें चार जिले अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, व बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं।

वहीं छह जिले बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर व ललितपुर हैं। तीन जिले बिजनौर, फिरोजाबाद और अमरोहा पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। पीलीभीत मध्य-पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी रुहेलखंड क्षेत्र का जिला शामिल है। फिलहाल पूरे प्रदेश में जो 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनमें सर्वाधिक 74 प्रतिशत अनुपस्थित व स्थानांतरित मतदाता हैं। 15.74 प्रतिशत मृत मतदाता, 9 प्रतिशत डुप्लीकेट, नोटिस का जवाब न देने वाले 1.17 प्रतिशत मतदाता शामिल हैं।

इन 14 जिलों में 10 प्रतिशत से कम घटे मतदाता

जिला वोट कटे प्रतिशत अंबेडकर नगर 185224 9.90 जौनपुर 351954 9.86 झांसी 152602 9.67 बिजनौर 264764 9.63 चित्रकूट 70750 9.57 आजमगढ़ 351488 9.46 फिरोजाबाद 170174 8.95 अमरोहा 122263 8.92 बस्ती 168914 8.89 बांदा 119634 8.86 महोबा 58702 8.55 पीलीभीत 117071 7.97 हमीरपुर 57742 6.88 ललितपुर 63811 6.66

सपा मतदाता सूची में गड़बड़ियों की तलाश में घर-घर देगी दस्तक उधर, एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी अंतिम सूची में हुई गड़बड़ियों की तलाश के लिए अब घर-घर दस्तक अभियान चलाएगी। सपा मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए अभियान चलाने जा रही है। सपा मुख्यालय में इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है, जो प्रदेश भर में इस पर नजर रखेगी।