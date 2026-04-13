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यूपी वोटर लिस्ट से 2.4 करोड़ नाम साफ, 61 जिलों में 10% से ज्यादा मतदाता घटे

Apr 13, 2026 09:57 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में मतदाता सूची के एसआईआर में न्यूनतम 6 प्रतिशत से अधिक मतदाता हर जिले में घटे हैं। ललितपुर में सबसे कम 6.6 प्रतिशत और हमीरपुर में 6.8 प्रतिशत वोटर कम हुए हैं। 61 जिलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता कम हुए हैं।

यूपी वोटर लिस्ट से 2.4 करोड़ नाम साफ, 61 जिलों में 10% से ज्यादा मतदाता घटे

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में न्यूनतम 6 प्रतिशत से अधिक मतदाता हर जिले में घटे हैं। ललितपुर में सबसे कम 6.6 प्रतिशत और हमीरपुर में 6.8 प्रतिशत वोटर कम हुए हैं। 61 जिलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा मतदाता कम हुए हैं। मात्र 14 जिले ऐसे हैं, जहां 10 प्रतिशत से कम मतदाता घटे हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता थे और इसके पूरा होने के बाद 13.39 करोड़ मतदाता अब सूची में हैं। ऐसे में 2.04 करोड़ वोटर कम हुए हैं। फिलहाल जिन 14 जिलों में 10 प्रतिशत से कम मतदाता घटे हैं, उनमें अंबेडकर नगर, जौनपुर, झांसी, बिजनौर, चित्रकूट, आजमगढ़, फिरोजाबाद, अमरोहा, बस्ती, बांदा, महोबा, पीलीभीत, हमीरपुर और ललितपुर शामिल हैं। जिसमें चार जिले अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, व बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं।

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वहीं छह जिले बुंदेलखंड के झांसी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर व ललितपुर हैं। तीन जिले बिजनौर, फिरोजाबाद और अमरोहा पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। पीलीभीत मध्य-पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी रुहेलखंड क्षेत्र का जिला शामिल है। फिलहाल पूरे प्रदेश में जो 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनमें सर्वाधिक 74 प्रतिशत अनुपस्थित व स्थानांतरित मतदाता हैं। 15.74 प्रतिशत मृत मतदाता, 9 प्रतिशत डुप्लीकेट, नोटिस का जवाब न देने वाले 1.17 प्रतिशत मतदाता शामिल हैं।

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इन 14 जिलों में 10 प्रतिशत से कम घटे मतदाता

जिलावोट कटेप्रतिशत
अंबेडकर नगर1852249.90
जौनपुर3519549.86
झांसी1526029.67
बिजनौर2647649.63
चित्रकूट 707509.57
आजमगढ़3514889.46
फिरोजाबाद1701748.95
अमरोहा1222638.92
बस्ती1689148.89
बांदा1196348.86
महोबा587028.55
पीलीभीत1170717.97
हमीरपुर577426.88
ललितपुर638116.66

सपा मतदाता सूची में गड़बड़ियों की तलाश में घर-घर देगी दस्तक

उधर, एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी अंतिम सूची में हुई गड़बड़ियों की तलाश के लिए अब घर-घर दस्तक अभियान चलाएगी। सपा मतदाताओं के नाम शामिल कराने के लिए अभियान चलाने जा रही है। सपा मुख्यालय में इसके लिए एक टीम भी बनाई गई है, जो प्रदेश भर में इस पर नजर रखेगी।

पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर हर पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों तक को जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। गलती मिलने पर घटे हुए नाम को दोबारा जुड़वाने और बढ़े हुए नाम को कटवाने को कहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की है, इसमें 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सूची जारी होने के दिन ही सपा की ओर से ज्ञापन भेजकर इसकी त्रुटियों को उठाया गया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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