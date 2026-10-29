यूपी के 2.24 करोड़ से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में भेजे जाएंगे 4482.19 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देशभर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे। यूपी के सवा दो करोड़ किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। उनके खाते में 4482 करोड़ रुपये आएंगे।
PM Kishan Samman Nidhi Yojna: यूपी के दो करोड़ से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से देश भर के 9.34 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के रूप में 18,680 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। इसमें प्रदेश के 2.24 करोड़ से अधिक किसान भी शामिल हैं जिनके खाते में 4482.19 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। यूपी के किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के (23वीं किस्त तक) 1,03,461.76 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
शुक्रवार को जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त से उत्तर प्रदेश के 2.24 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों के खाते में 4482.19 करोड़ की धनराशि आएगी। योजना की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसमें पात्र किसान परिवार के एक सदस्य को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता वर्ष में तीन किस्त में प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में पश्चिम बंगाल से सम्मान निधि का लाभ किसानों को दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी।
गौरीगंज के 2.47 लाख किसानों को मिलेगी किस्त
शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। अमेठी के 2,47,430 किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उप कृषि निदेशक सतेंद्र तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में पीएम किसान उत्सव दिवस के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। किसानों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर सीधा प्रसारण कराने की व्यवस्था की गई है। राजकीय कृषि बीज भंडारों पर भी किसानों को आमंत्रित कर प्रसारण दिखाया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र पर किसानों की सहभागिता के साथ विशेष आयोजन होगा। इसके अलावा न्याय पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक किसान प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकें।
संभल के 2.82 लाख से अधिक किसानों के खाते में आएंगे पैसे
संभल के किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी देने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर को पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देशन में जनपद मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन से संभल के 2.82 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्य कार्यक्रम बहजोई स्थित कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा।
गोंडा 4.55 लाख किसान योजना से होंगे लाभान्वित
गोंडा के चार लाख 55 हजार से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 30 अक्तूबर को किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना के तहत पात्र किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें। उपनिदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि किसानों को योजना की अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया के तहत धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि योजना का लाभ पाने के लिए अपने पंजीकरण और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दुरुस्त रखें।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।