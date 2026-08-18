अनिल मिश्र के दो करीबी राम मंदिर से निकाले गए, कीमती चढ़ावे का हिसाब रखते थे दोनों
पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्र के दो करीबी राम मंदिर से निकाल दिए गए हैं। राम मंदिर से हटाए गए केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू रामलला के आभूषणों के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा रामलला को समर्पित मूल्यवान वस्तुएं का हिसाब किताब रखते थे। इन दोनों को अनिल मिश्र ने कई बार खरा सोना बताया था।
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय, ट्रस्टी अनिल मिश्र त्याग पत्र दे चुके हैं। गोपाल राव को संगठन के द्वारा राम मंदिर के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है। दर्जनों सेवादारों को भी कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर आरोपों से घिरे अनिल मिश्र के दो अन्य करीबियों को भी मंदिर से हटा दिया गया है। इन दोनों को अनिल मिश्र ने कई बार खरा सोना बताया था। राम मंदिर से हटाए गए केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू रामलला को समर्पित मूल्यवान वस्तुएं का हिसाब रखते थे।
राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पहले इन दोनों को शिकायती आधार पर नोटिस थमाई और फिर प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत राम मंदिर से हटाकर बाग बिजैसी स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम भेजा दिया है। राम मंदिर से हटाए गए केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू रामलला के आभूषणों के साथ श्रद्धालुओं के द्वारा रामलला को समर्पित मूल्यवान वस्तुएं का हिसाब किताब रखते थे। बजरंग पाठक सहायक के तौर पर राम मंदिर में रामलला के वीआईपी दर्शनार्थियों को ट्रस्ट पदाधिकारियों के निर्देशानुसार प्रसाद और अंगवस्त्र आदि भेंट करने थे।
यह दोनों रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से यहां थे। चढ़ावा चोरी मामले की जांच की आंच श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित मूल्यवान वस्तुओं तक पहुंची तो बड़े बाबू भी जांच की जद में थे और उनसे पूछताछ हुई थी। फिलहाल मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि छह जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट ने स्वयं आगे आकर अनेक वस्तुओं को अलग-अलग रखवाए जाने की जानकारी देकर मीडिया के समक्ष सफाई पेश कर दी थी। हालांकि इस सफाई काफी विलंब से आई। इसी कारण काफी रायता फैल गया। फिलहाल राम मंदिर से उन लोगों को हटाकर तीर्थ क्षेत्र भेजे जाने की पुष्टि स्वयं बड़े बाबू ने की है।
दोनों की विदाई महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत पर हुई
जानकारी के अनुसार, इन दोनों की विदाई राम मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत पर हुई है। बताया गया कि क्षेत्राधिकारी के कुछ अतिथि रामलला का दर्शन करने कुछ दिन पहले आए थे। क्षेत्राधिकारी ने प्रसाद इत्यादि से स्वागत की अपेक्षा की। लेकिन व्यवस्था में तैनात बजरंग पाठक ने मना कर दिया। कहा कि हम आपको नहीं जानते जब तक ट्रस्ट का निर्देश नहीं होगा तब तक वह असमर्थ हैं। इससे नाराज क्षेत्राधिकारी ने अंतरिम महासचिव से शिकायत की। इस शिकायत पर दोनों को नोटिस दे दी गयी और मंगलवार से राम मंदिर में आने से रोक दिया गया है। बड़े बाबू का कहना है कि यह घटना उस दिन शाम को हुई तब मैं मौके पर था नहीं। जो भी बातचीत हुई वह बजरंग पाठक से हुई।
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