बदनाम किया मुझे, तुझे घुमा-घुमाकर मारेंगे, शिवा को धमकाते मॉडल श्रद्धा दुबे के 2 ऑडियो वायरल

लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे के दो और ऑडियो सामने आए हैं। इस ऑडियो में मॉडल श्रद्धा दुबे शिवा घमकाते हुए दिख रही है। श्रद्धा दुबे कहती है कि बदनाम किया मुझे, तुझे घुमा-घुमाकर मारेंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के दो और ऑडियो सामने आए हैं। इस ऑडियो में श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा को धमकाते हुए दिखती है। ऑडियो में बातचीत के दौरान श्रद्धा कहती है कि उसने गाड़ी में घुमा-घुमाकर मुझे बदनाम किया है। धमकी भरे लहजे में कहती है घुमा-घुमाकर मरेंगे। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पहले ऑडियो में श्रद्धा दुबे शिवा शर्मा से कहती सुनाई देती है कि गोल-गोल घूमकर तुमने बदनामी की है। श्रद्धा कहती है कि मेरा नाम खराब हुआ है। बातचीत के दौरान श्रद्धा एक ऑफिसर का जिक्र करते हुए कहती है कि उन्हें शिवा के बारे में जानकारी मिली है और पहले उसकी पैसे की स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में उसे नुकसान हुआ। इस पर शिवा कहता सुनाई देता है कि सही डिटेल निकाली है, तो श्रद्धा कहती है कि जब लोग उसकी जानकारी निकाल सकते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। श्रद्धा कहती है कि तुमने कभी साथ नहीं छोड़ने का वादा किया था, लेकिन अब वह उसे छोड़कर जा रहा है।

ऑडियो में श्रद्धा यह भी कहती सुनाई देती है कि शिवा पूरे शहर में यह दिखा रहा था कि वह उसे घुमा रहा है। इसके बाद वह धमकी भरे लहजे में कहती है कि जितना घुमा-घुमाकर तुमने मेरा नाम खराब किया है, उतना ही घुमा-घुमाकर वह तुम्हें मारेगी, ताकि लोग उसे याद रखें। बातचीत के दौरान एक तीसरे व्यक्ति की आवाज भी इस दौरान आती है जो बीच-बीच में बोलता है।

जहां बैठेगा वहीं मारुंगी उसे वहीं दूसरे ऑडियो में श्रद्धा किसी व्यक्ति को फोन पर अपने घर आने को कहती है। श्रद्धा कहती है कि थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो क्या, थोड़ा मैटर हो गया। घर आओगे तो बताएंगे। बहुत तगड़ा वाला मैटर हुआ है। आई नो मेरी गलती है। श्रद्धा कहती है कि इसकी यानी की शिवा की गाड़ी घूमने की वजह से वह बदनाम हो चुकी है और अब उतनी ही धज्जियां उड़ाएगी। तुम्हारी जान की कसम खाती हूं। तुम्हारी जान की कसम झूठी नहीं खाई। जहां बैठेगा वहीं मारुंगी उसे। वादा करती हूं। हां पता मैंने बहुत बेज्जती की। फोन उस व्यक्ति को दस मिनट में आने को कहती है।