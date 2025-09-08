2 arrested for hiding 2 tons of gunpowder and 25 quintals of bombs in Lucknow, reward of Rs 25,000 each 2 टन बारूद और 25 कुंतल बम ठिकाने लगाने वाले 2 गिरफ्तार, 25-25 हजार का था इनाम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News2 arrested for hiding 2 tons of gunpowder and 25 quintals of bombs in Lucknow, reward of Rs 25,000 each

2 टन बारूद और 25 कुंतल बम ठिकाने लगाने वाले 2 गिरफ्तार, 25-25 हजार का था इनाम

यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 टन बारूद और 25 कुंतल बम ठिकाने लगाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार लिया है। दौनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 10:02 AM
share Share
Follow Us on
2 टन बारूद और 25 कुंतल बम ठिकाने लगाने वाले 2 गिरफ्तार, 25-25 हजार का था इनाम

लखनऊ के बेहटा गांव में एक हफ्ते पूर्व हुए विस्फोट कांड के बाद दो टन बारूद और करीब 25 कुंतल बम ठिकाने वाले दो आरोपियों को गुडंबा पुलिस ने रविवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। आमल के घर हुए विस्फोट के बाद दोनों ने अपने और रिश्तदारों के घर से बारुद की बोरियां और बने हुए बम निकालकर गांव के बाहर खेतों और तालाब किनारे फेंके थे। इसके अलावा अर्धनिर्मित मकानों में छुपा दिया था।

हादसे के बाद एक और दो सितंबर को पुलिस की छापेमारी के दौरान गांव के बाहर से दो टन बारूद और 25 कुंतल से अधिक बम बरामद किए गए थे। इसके बाद बरामद माल में पानी डालवाकर पुलिस ने उसे निस्क्रिय कराया गया था। इसके बाद 20-30 फीट गहरे गड्ढे खुदवाकर गांव के बाहर बम और बारूद दबा दिए थे। अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी पंकज सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में बेहटा गांव का रहने वाला मो. नसीम और मो. याकूब उर्फ घपलू है।

दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। रविवार दोपहर दोनों को इंस्पेक्टर प्रभातेश और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर स्कार्पियो क्लब के पास से गिरफ्तार किया है। विस्फोट के बाद पुलिस ने गांव से अबतक करीब चार टन बारूद और 30 कुंतल पटाखे बरामद किए हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में सनसनीखेज वारदात, पिता ने की कुल्हाड़ी से काट कर बेटे की हत्या

बिना लाइसेंस करते थे निर्माण और भंडारण

एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह ने बताया कि मो. नसीम और याकूब उर्फ घपलू दोनों बिना लाइसेंस के ही पटाखों का निर्माण और भंडारण कर रहे थे। भारी मात्रा में देशी पटाखे बनाकर बिक्री करते थे। हादसे के बाद दोनों ने बारूद और बम को ठिकाने लगाया इसके बाद फरार हो गए। फरारी के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहे थे। इस लिए दोनों की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। मुखबिर तंत्र को सक्रिय गिया गया। इसके बाद दोनों को मुखबिर की सूचना पर दोपहर गिरफ्तार किया गया है।

अबतक चार की मौत, तीन गिरफ्तार, अन्य की तलाश :

बेहटा 31 अगस्त को हुए विस्फोट कांड में मलबे दबने और झुलसने आलम और उनकी पत्नी की उसी समय मौत हो गई थी। वहीं, बेटे इरशाद की गुरुवार को मौत हुई थी। शुक्रवार को नदीम की भी हो गई। पुलिस टीम ने फरार आरोपी टीनू को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। इनामी आरोपी नसीम और घपलू की भी गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस आरोपी शेरू, शोएब, अली अकबर, बशीर, शानू और अफजल की तलाश में पुलिस की चार टीमें बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर में दबिश दे रही हैं।

Up News UP News Today Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |