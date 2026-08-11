पूर्वांचल के यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली और बांद्रा के लिए चलेंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, जानें टाइमिंग

रेलवे गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेन चलाने जा रहा है। दिल्ली और मुंबई (बांद्रा) के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की मंजूरी मिल गई है। गोरखपुर से दिल्ली तक 15095/15096 नंबर से चलेगी। जबकि गोरखपुर से बांद्रा 15085/ 15086 नंबर से चलेगी।

Train News: पूर्वांचल वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेन चलाने जा रहा है। दिल्ली और मुंबई (बांद्रा) के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस की मंजूरी मिल गई है। निदेशक कोचिंग (रेलवे बोर्ड) संजय आर नीलम ने सोमवार को मंजूरी का लेटर जारी कर दिया। गोरखपुर से दिल्ली तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15095/15096 नंबर से चलेगी। जबकि गोरखपुर से बांद्रा ट्रेन 15085/ 15086 नंबर से चलेगी। एनई रेल प्रशासन ने ट्रेन संचलन की तैयारी शुरू कर दी है।

रेलवे बोर्ड ने प्रयोग के तौर पर अभी इन दोनों ट्रेनों को सप्ताह में एक दिन चलाने की मंजूरी दी है। यात्रियों की डिमांड बढ़ने पर इनके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। बिहार से चलकर गोरखपुर के रास्ते अभी चार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसमें लखनऊ के रास्ते आनंद विहार से दरभंगा के लिए एक है। भविष्य में रेलवे बोर्ड 24 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर उतारने जा रहा है। अफसरों के मुताबिक इनमें से तीन लखनऊ के रास्ते चलेंगी।

यात्रियों को ये सुविधाएं मिलेंगी बिना एसी वाली अमृत भारत एक्सप्रेस आम यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। टॉक-बैक सिस्टम से यात्री इमरजेंसी में सीधे लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर से संपर्क कर सकेंगे। वैक्यूम बायो टॉयलेट, आरामदायक सीटों की सुविधा मिलेगी। 22 बोगियों वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में 1834 यात्री सफर कर सकेंगे। ये ट्रेनें 130 किमी की रफ्तार से दौड़ेंगी।

किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन गोरखपुर से बांद्रा साप्ताहिक (15085) ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपुर, टुंडला, आगरा फोर्ट, बयाना, गंगापुर सिटी, कोटा, मंडी, शामगढ़, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी, पालघर और बोरीवली स्टेशन पर रुकेगी। यह हर शुक्रवार सुबह 7.50 मिनट पर गोरखपुर से चलेगी और अगले दिन शाम 6 बजे बांद्रा पहुंचेगी। वहीं, बांद्रा से गोरखपुर आने वाली 15086 शनिवार रात 9.20 पर चलेगी और सोमवार सुबह 6.45 बजे पहुंचेगी।

वहीं, गोरखपुर से दिल्ली साप्ताहिक (15095) की बात करें तो यह ट्रेन हर गुरुवार रात 10.45 पर चलेगी और अगले दिन दोपहर 12.50 पर दिल्ली पहुंचेगी। वापसी ट्रेन (15096) शुक्रवार को दिल्ली से दोपहर 2 बजे चलेगी और अगली सुबह 6.25 पर पहुंचेगी। यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद स्टेशन पर रुकेगी।