19 साल के युवक ने टंकी से लगाई छलांग, दोस्तों के सामने दी जान, वीडियो वायरल

यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां अनूपशहर कोतवाली के गांव सिरोरा में 19 वर्षीय युवक ने गांव की पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर छलांग लगा दी। आनन-फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। युवक के कूदने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये घटना अनूपशहर के सिरोरा गांव का है। मंगलवार को सुबह लगभग 9 बजे में ईदा खां का 19 वर्षीय पुत्र साजिद उर्फ तज्जो गांव में बनी पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया। संदिग्ध हालत में टंकी पर चढ़ा देख लोगों से उसे नीचे आने को बोला। टंकी से नीचे ना आने पर उसके दोस्तों ने कहा कि हम ऊपर आ रहे हैं, साथ सिगरेट पियेंगे। जिस पर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर नीचे फेंक कर बोला तुम सिगरेट पी लो। कुछ देर बाद ही साजिद ने टंकी से छलांग लगा दी। गंभीर घायल अवस्था में परिजन अनूपशहर चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शव का पंचनामा भर आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

हमीरपुर में छात्र ने की फांसी लगाकर खुदकुशी उधर, हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र में एक छात्र ने कथित रूप से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मौदहा क्षेत्र के मराठीपुरा निवासी, स्नातक के 21 वर्षीय छात्र अंकित ने सोमवार देर रात अपने कमरे में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।