19 साल की बेटी घर से लापता, बोरा लेकर जाता दिखा बेटा; हत्या की आशंका में थाने पहुंचा पिता

संक्षेप: 19 वर्षीय लड़की सोमवार शाम से घर से लापता है। पिता ने आरोप लगाया कि उनका बेटा कई बार बेटी से झगड़ा कर चुका है और धमकी देता था कि एक दिन खत्म कर दूंगा। करीब तीन साल पहले जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद परिवार में रुपये को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था।

Wed, 29 Oct 2025 08:21 AMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Missing Girl: यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ इलाके से सोमवार की शाम से एक युवती लापता है। परिजनों ने संपत्ति विवाद के चलते भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। सीसीटीवी फुटेज में युवक को बोरा लेकर घर से निकलते देखा गया है। पुलिस ने भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

युवती के पिता ने मंगलवार को गोरखनाथ थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी सोमवार शाम से घर से लापता है। आरोप लगाया कि उनका बेटा कई बार बेटी से झगड़ा कर चुका है और धमकी देता था कि एक दिन खत्म कर दूंगा। करीब तीन साल पहले जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने के बाद परिवार में रुपये को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बताया कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपये बचाकर रखे थे, लेकिन बेटा बार-बार वही रुपये मांगता था और मना करने पर हिंसक हो जाता था।

पड़ोसी ने बताया कि सोमवार शाम बेटा घर के बाहर बोरे में कुछ रखकर बाइक पर लाद रहा था। गली के मोड़ पर बोरा दो-तीन बार गिरा भी, जिसे उठाकर वह जल्दी में निकल गया। सीसी कैमरे की फुटेज देखने पर यह बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपित को थाने बुलाया। पूछताछ में उसने बताया कि वह गेहूं और जरूरी सामान लेकर अपने ससुराल गया था, जहां उसकी पत्नी रहती है।

पुलिस फिलहाल उसके बयान की सच्चाई की जांच कर रही है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि युवती की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। आरोपी भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोबाइल लोकेशन और सीसी फुटेज के आधार पर उस रूट की पहचान की जा रही है, जहां से वह बोरा लेकर गया था। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही पूरी गुत्थी सुलझा ली जाएगी।

