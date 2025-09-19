गांव में 19 सितंबर को लूटे जाएंगे 10 घर...बिजली के खंभों पर लगे नोटिस ने उड़ाई पुलिस की नींद

भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दो गांवों में बिजली के खंभों पर नोटिस चस्पा कर डकैती की धमकी दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यूपी के बहराइच जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसने आम इंसान ही नहीं पुलिस की नीदं उड़ा दी है। दरअसल भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दो गांवों में बिजली के खंभों पर नोटिस चस्पा कर डकैती की धमकी दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धमकी मिलने के बाद स्थानीय लोग अब बारी-बारी से टॉर्च व लाठियां लेकर रात में चौकीदारी कर रहे हैं जबकि पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। रूपईडीहा थानाक्षेत्र में सोरहिया गांव के लोगों ने बृहस्पतिवार को गांव के बाहर एक खंभे पर चस्पा हाथ से लिखा नोटिस देखा। नोटिस का शीर्षक था, 'दूसरा नंबर सोरहिया' और दूसरी पंक्ति में लिखा था कि सोरहिया गांव में 19 सितंबर को 10 घर लूटे जाएंगे।

पुलिस ने बताया कि इससे पहले 15 सितंबर को सीमावर्ती महानंदपुरवा गांव के बाहर बिजली के खंभे पर भी ऐसा ही नोटिस चस्पा मिला था। पुलिस के मुताबिक, उस नोटिस में महानंदपुरवा गांव में 16 सितंबर को गांव में लूटपाट करने की धमकी दी गयी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रात में चौकीदारी शुरू कर दी थी। रूपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने शुक्रवार को बताया, “बीते एक महीने से चोरी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं हालांकि एक भी चोरी की वारदात नहीं हुई है। ये किसी शरारती तत्व की करतूत है।