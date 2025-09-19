19 september ko loote jayenge 10 ghar Notices pasted on electric poles threaten robbery गांव में 19 सितंबर को लूटे जाएंगे 10 घर...बिजली के खंभों पर लगे नोटिस ने उड़ाई पुलिस की नींद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गांव में 19 सितंबर को लूटे जाएंगे 10 घर...बिजली के खंभों पर लगे नोटिस ने उड़ाई पुलिस की नींद

भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दो गांवों में बिजली के खंभों पर नोटिस चस्पा कर डकैती की धमकी दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बहराइचFri, 19 Sep 2025 06:33 PM
यूपी के बहराइच जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसने आम इंसान ही नहीं पुलिस की नीदं उड़ा दी है। दरअसल भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दो गांवों में बिजली के खंभों पर नोटिस चस्पा कर डकैती की धमकी दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि धमकी मिलने के बाद स्थानीय लोग अब बारी-बारी से टॉर्च व लाठियां लेकर रात में चौकीदारी कर रहे हैं जबकि पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। रूपईडीहा थानाक्षेत्र में सोरहिया गांव के लोगों ने बृहस्पतिवार को गांव के बाहर एक खंभे पर चस्पा हाथ से लिखा नोटिस देखा। नोटिस का शीर्षक था, 'दूसरा नंबर सोरहिया' और दूसरी पंक्ति में लिखा था कि सोरहिया गांव में 19 सितंबर को 10 घर लूटे जाएंगे।

पुलिस ने बताया कि इससे पहले 15 सितंबर को सीमावर्ती महानंदपुरवा गांव के बाहर बिजली के खंभे पर भी ऐसा ही नोटिस चस्पा मिला था। पुलिस के मुताबिक, उस नोटिस में महानंदपुरवा गांव में 16 सितंबर को गांव में लूटपाट करने की धमकी दी गयी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रात में चौकीदारी शुरू कर दी थी। रूपईडीहा थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने शुक्रवार को बताया, “बीते एक महीने से चोरी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं हालांकि एक भी चोरी की वारदात नहीं हुई है। ये किसी शरारती तत्व की करतूत है।

उन्होंने बताया, “सीमावर्ती गांवों में डकैती और लूट की नोटिसों के साथ 'एक्सरे' वाले ड्रोन की फर्जी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। झूठी अफवाह फैलाई जा रही हैं कि नेपाल से 'हाई फ्रीक्वेंसी' वाले एक्सरे ड्रोन आए हैं, जो रात में घरों के भीतर तिजोरी व तिजोरी में रखे सामान को देख सकते हैं और बाद में लूट की घटना को अंजाम दे सकते हैं।” थाना प्रभारी ने बताया, “हमने सीमावर्ती गावों की ग्राम सुरक्षा समितियों से बात कर उन्हें सक्रिय रहने की सलाह दी है। सभी ने गांवों में रात्रि गश्त बढ़ाई है। पुलिस के प्रतिदिन आठ गश्ती दल सतर्कता के साथ गश्त कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा गश्त का निरीक्षण भी किया जा रहा है।” उन्होंने बताया, “जिस किसी ने पर्चा चस्पा करने की शरारत की है उसे और ड्रोन की झूठी अफवाह फैलाने वालों को मुखबिर, खुफिया तंत्र तथा सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों से सतर्क रहने को कहा गया है।

