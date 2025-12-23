यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में राख हो गए थे 19 लोग, DNA मैच से 9 शवों की हुई पहचान

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News19 people were burnt in yamuna expressway accident 9 bodies identified through dna matching report of 6 awaiting
संक्षेप:

सुनील कुमार आजमगढ़ जिले में संविदा परिचालक थे। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। मंगलवार को जिन 9 शवों की डीएनए टेस्ट मैच होने की रिपोर्ट आई उसमें सुनील का भी नाम है। सुनील को खोजते हुए उनकी पत्नी अनीता और दिव्यांग भाई सुभाष मथुरा गए थेे।

Dec 23, 2025 05:23 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मथुरा
उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसम्बर को हुए भयानक सड़क हादसे में जिंदा जल गए सभी लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस बीच नौ शवों के डीएनए मैच हो गए हैं। ये शव उनके परिवारीजनों को मंगलवार को सौंप दिए गए। डीएम ने शवों को भिजवाने के एंबुलेंस मुहैया कराई। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी जिनमें से 15 शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए गए थे। 9 शवों की पहचान के बाद अभी भी 6 शवों की रिपोर्ट आना बाकी है। अन्य की पहचान हो गई थी।

जिन 9 शवों की पहचान हुई है उनमें हमीरपुर के रहने वाले शैलैंद्र, संभल के रहने वाले पंकज, जालौन के रहने वाले राघवेंद्र, इटावा के रहने वाले सलीम, कानपुर के रहने वाले मोहम्मद सलीम रिजवी और अनुज श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर के रहने वाले सुनील, अयोध्या के रहने वाले प्रदीप और बांदा के रहने वाले ऋषभ विश्वकर्मा शामिल हैं।

अंबेडकरनगर के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के इटौरी बुजुर्ग गांव के रहने वाले सुनील कुमार (उम्र 40 वर्ष) आजमगढ़ जिले में संविदा परिचालक थे। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। मंगलवार को जिन नौ शवों की डीएनए टेस्ट मैच होने की रिपोर्ट आई उसमें सुनील का भी नाम है। सुनील को खोजते हुए उनकी पत्नी अनीता और दिव्यांग भाई सुभाष मथुरा गए थे। वहां डीएनए टेस्ट के लिए उनका भी सैंपल लिया गया था। सुनील कुमार की मौत की पुष्टि होने के बाद परिवारीजनों में कोहराम मच गया।

माता श्याम देई और सुनील की तीन बेटियों अनुष्का ,अंकिता, अर्पिता और एक बेटे सार्थक सहित अन्य परिवारीजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। सुनील के पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था। मां ने किसी तरीके से अपने बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा किया था। हादसे ने इस परिवार का इकलौता सहारा भी छीन लिया। सुनील के परिवार जैसा हाल ही हादसे में मारे गए अन्य परिवार का भी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
