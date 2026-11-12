18 हजार की नौकरी, खाते में 49 करोड़ का लेनदेन; 5600 करोड़ की ठगी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता
5600 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे तीसरा शातिर को भी गिरफ्तार कर लिया है। वह 10 दिन पहले ही मुंबई से लौटा था।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर में 5600 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देश के 18 राज्यों और विदेश में बैठे करीब दो हजार लोगों से की गई करोड़ों रुपये की साइबर ठगी का तीसरा आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में वह पुलिस की मदद कर रहा था लेकिन बाद में चकमा देकर फरार हो गया और मुंबई के नागपाड़ा में जाकर छिप गया। 10 दिनों पहले वह कानपुर पहुंचा और पिता के साथ चकरपुर मंडी में पल्लेदारी कर रहा था। साइबर सेल ने उसे बुधवार की रात रेलबाजार के फेथफुलगंज के पास से गिरफ्तार कर लिया। जांच में साइबर सेल को उसके तीन खातों से 49 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मिला है। यह भी पता चला है कि वह साइबर ठगों के पास 18 हजार में नौकरी करता था।
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि कर्नलगंज के गम्मू खां का हाता निवासी आरोपी मोहम्मद आरिफ के तीन खातों में जीएसटी रिटर्न, फर्जी लोन, हवाला और साइबर ठगी की रकम आयी है। तीनों खातों में एनसीआरपी पोर्टल पर चार शिकायतें दर्ज हैं। आरिफ के एक खाते में ठगी के 23.88 करोड़ रुपये आए हैं जबकि 49 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मिला है। आरिफ चौथी पास है। पूछताछ में उसने बताया कि पिछले छह साल से वह दुबई के अरहल में सिलाई का काम करता था। एक साल पहले कानपुर वापस आया था। जिसके बाद वह अपने भांजे मोहम्मद फैजान से काम के सिलसिले में मिला।
फर्जी फर्म खोलकर तीन एकाउंट खुलवाए थे
फैजान ने फर्जी जीएसटी से मो. आरिफ इंटरप्राइजेज, एसएस इंटरप्राइजेज, अलामीर इंटरप्राइजेज के नाम की तीन फर्म खोली और इन फर्मों के नाम पर ही करंट अकाउंट खुलवाए। जिसमें से एक खाते में फर्जी दस्तावेजों के जरिए एसबीआई के बिरहाना रोड शाखा से 1.45 करोड़ का लोन भी कराया गया था। वह इनके यहां 18 हजार रुपये की नौकरी पर काम करता था। आरोपियों ने उसे गूगल का एक फोन भी दिलाया। शुरूआत में वह पुलिस की मदद कर रहा था तब फैजान ने घर आकर उसे धमकी दी और एंटी सिपेटिरी बेल के लिए प्रयागराज भेजा था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया।
सरगना जा चुका है जेल, अन्य की तलाश
साइबर थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में इखलाख हुसैन, मो. आरिफ, एहतेशाम हुसैन, शाहवेज इलाही, मो. मुजम्मिल, मो. अनस, अर्सलान, आमिर समेत 10 से अधिक लोगों का नाम सामने आया था। गिरोह के सरगना बेकनगंज निवासी शाहजेब वारिस और सलमान को पहले ही जेल भेजा जा चुका है जबकि उनके साथी इखलाख व आमिर को नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
22 की सूची में एक फर्म आरिफ की
पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरिफ के अकाउंट में साइबर फ्रॉड, हवाला, जीएसटी इनपुट व फर्जी लोन की रकम का ट्रांजेक्शन किया जाता था। जीसएटी की ओर से 22 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सूची दी गई है। इसमें एक फर्म आरिफ की है। सभी में मुकदमा दर्ज कर इनकी मॉनीटरिंग की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।