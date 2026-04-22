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पासिंग आउट परेड से पहले 600 में से 18 सिपाहियों ने छोड़ दी नौकरी, सामने आई चौंकाने वाली वजह

Apr 22, 2026 10:21 pm ISTDinesh Rathour आगरा, प्रमुख संवाददाता
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यूपी पुलिस को करीब 60 हजार सिपाही मिलने वाले हैं। सभी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षण ले रहे थे। परीक्षा के बाद परिणाम आ चुके हैं। रविवार को सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर एक साथ पासिंग आउट परेड आयोजित की जा रही है। 

पासिंग आउट परेड से पहले 600 में से 18 सिपाहियों ने छोड़ दी नौकरी, सामने आई चौंकाने वाली वजह

UP Police Recruitment: यूपी पुलिस को करीब 60 हजार सिपाही मिलने वाले हैं। सभी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षण ले रहे थे। परीक्षा के बाद परिणाम आ चुके हैं। रविवार को सभी ट्रेनिंग सेंटरों पर एक साथ पासिंग आउट परेड आयोजित की जा रही है। आगरा में भी आयोजन है। आगरा में 600 प्रशिक्षु आए थे। पासिंग आउट परेड में 582 शामिल होंगे।

ट्रेनिंग के दौरान 18 ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की जब वजह पता की गई तो मामला चौंकाने वाला निकला। दरअसल जिन सिपाहियों ने नौकरी छोड़ी है उनका दूसरे विभागों में चयन हो गया है। उन्हें पुलिस से अच्छी वह नौकरी लगी। बताया जा रहा है कि इस तरह प्रदेश के हर ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षुओं ने नौकरी छोड़ी है। पहले आगरा को 2000 सिपाही मिलने वाले थे। अब 1800 मिलेंगे।

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आगरा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में लगाई जाएगी बड़ी स्क्रीन

रविवार को सुबह आठ आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्क्रीन पर सभी नव नियुक्त सिपाहियों से रूबरू होंगे। उन्हें संबोधित करेंगे। आगरा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। सभी आरटीसी में इसी तरह आयोजन होगा। आगरा पुलिस ने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पासिंग आउट परेड में सिपाहियों के परिजन भी आते हैं। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में दर्शक दीर्धा अलग बनाई गई है। प्रशिक्षण के दौरान उत्कर्ष रिक्रूट को सम्मानित भी किया जाएगा। यह चयन परीक्षा में आए नंबरों के आधार पर किया जाएगा।

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आरटीसी के लिए आए थे 600 प्रशिक्षु

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि आगरा में 582 सिपाही पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। 600 प्रशिक्षु आरटीसी के लिए आए थे। 18 ने ट्रेनिंग के दौरान नौकरी छोड़ दी। उन्होंने दूसरे विभागों में भी आवेदन कर रखा था। उनकी वहां नौकरी लग गई। इसी तरह हर ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षु कम हुए हैं। पहले आगरा को 2000 सिपाही मिलने वाले थे। अब उनकी संख्या 1800 हो गई है। सभी को अलग-अलग थानों में तैनात किया जाएगा। नए सिपाहियों के मिलने से पुलिसिंग और मजबूत होगी। बीट का आवंटन किया जाएगा। पूर्व में एक से अधिक बीट एक ही सिपाही पर थीं। अब एक बीट पर एक सिपाही तैनात होगा। बीट पुलिसिंग में यक्ष ऐप के आने से बाद से काफी बदलाव हुआ है। पूरा डेटा ऑन लाइन रहता है। बीट सिपाही की सूचना सीधे ऑन लाइन दर्ज होती है। उसे डीजीपी तक देख सकते हैं। थाना स्तर से किसी सूचना को छिपाया नहीं जा सकता है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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