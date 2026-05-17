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18 M फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल की बृजभूषण से मुलाकात, पूर्व सांसद को 'फाइनल बॉस' बताया

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
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फिटनेस इंफ्लुएंसर एश्टन हॉल भारत दौरे पर गोंडा पहुंचे। इस दौरान उन्होने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण से मुलाकात की। उन्होंने युवा पहलवानों को फिटनेस टिप्स दिए, कुश्ती किट बांटी और बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। एश्टन ने भारतीय खेल संस्कृति की जमकर तारीफ की।

18 M फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल की बृजभूषण से मुलाकात, पूर्व सांसद को 'फाइनल बॉस' बताया

अमेरिकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर एश्टन हॉल अपने भारत दौरे के दौरान गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने नंदिनी नगर महाविद्यालय में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण से खास मुलाकात की। सोशल मीडिया पर 18 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले अमेरिकी फिटनेस आइकॉन एश्टन हॉल का कॉलेज परिसर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें और उनके साथ आए विदेशी मेहमानों को माला पहनाकर सम्मानित किया।

बृजभूषण शरण को बताया 'फाइनल बॉस'

इस दौरान दोनों के बीच खेल, फिटनेस और युवाओं के विकास को लेकर लंबी बातचीत हुई। एश्टन हॉल बृजभूषण शरण सिंह के व्यक्तित्व और प्रभाव से काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में उन्हें 'फाइनल बॉस' तक कह दिया। इस खास मुलाकात को देखने के लिए स्थानीय लोगों और युवाओं की भारी भीड़ जमा रही। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह अमेरिकी मेहमान को भारतीय कुश्ती संघ के प्रशिक्षण केंद्र ले गए। वहां एश्टन हॉल ने अभ्यास कर रहे युवा पहलवानों से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं और खिलाड़ियों को फिटनेस से जुड़े टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने पहलवानों को कुश्ती किट भी वितरित की और मेहनत व अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

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पहलवानों को कुश्ती के टिप्स दिए

नंदिनी नगर महाविद्यालय के मैदान में एश्टन हॉल ने स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। विदेशी मेहमान को बल्लेबाजी करते देख लोग काफी उत्साहित नजर आए। एश्टन ने भारतीय खेल संस्कृति और यहां के युवाओं के उत्साह की जमकर तारीफ की। एश्टन हॉल बृजभूषण शरण सिंह के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अस्तबल, घोड़ों और हेलीकॉप्टर का भी दौरा किया। इस दौरान ‘इंडियन एश्टन हॉल आईडी’ चलाने वाले योगेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे, जिनसे मिलने के लिए एश्टन विशेष रूप से भारत आए हैं।

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योगेन्द्र कुशवाहा को थार देने का ऐलान

इससे पहले एश्टन हॉल ने पहलवानों और थारू बेटियों से मिलने के बाद क्रिकेट की पिच पर पहुंच गए। कुछ देर बैटिंग करने के बाद नन्दिनी के शूटिंग रेंज के लिए रवाना हो गए। एश्टन अपने एक भारतीय प्रशंसकों से मिलने चार दिन पहले भारत आए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले योगेन्द्र कुशवाहा एस्टन के विशेष फॉलोअर है। इण्डियन एस्टन हाल नाम आईडी से एस्टन के नक्शे कदम पर अपने फिटनेस का पोस्ट डालने वाले वीरेन्द्र की फैन फालोविंग भी इस समय लाखों तक पहुंच गई है। एस्टन ने अपने भारतीय फॉलोवर को तोहफे में थार गाड़ी देने की घोषणा की है।

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