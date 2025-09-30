18 मुकदमे, 10 में जमानत...1013 दिन बाद जेल से बाहर आए इरफान सोलंकी ने खुली हवा में ली सांस

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को महराजगंज जिला कारागार प्रशासन ने विधिक औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें रिहा कर दिया गया।

सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को महराजगंज जिला कारागार प्रशासन ने विधिक औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें रिहा कर दिया गया। 34 महीने के बाद जेल से बाहर आए इरफान सोलंकी ने खुली हवा में सांस ली। इस दौरान उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। इरफान सोलंकी पर कुल 18 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से 10 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। शेष आठ मुकदमों में कोर्ट में सुनवाई जारी है। बतादें कि इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने, महिला के मकान में आगजनी, रंगदारी मांगने और फर्जी दस्तावेज पर बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पहचान दिलाने जैसे नौ मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से जाजमऊ थाने में पांच, चमनगंज, कर्नलगंज, ग्वालटोली और मूलगंज में एक-एक मुकदमा वर्ष 2022 में दर्ज हुआ था।

जेल प्रशासन के अनुसार 22 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से प्रशासनिक आधार पर कड़ी सुरक्षा के बीच महराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया था। उन पर जमीन कब्जाने, महिला का मकान जलाने, रंगदारी मांगने और फर्जी दस्तावेज पर बांग्लादेशी नागरिक को भारतीय पहचान दिलाने सहित दो दर्जन से अधिक गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, वर्तमान समय में वह केवल गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक वाद में ही निरुद्ध थे। जाजमऊ थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर दिसंबर 2022 में दर्ज इस मुकदमे में हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य आरोपित को जमानत दी। अन्य मामलों में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी थी।

जाजमऊ में पांच के खिलाफ दर्ज हुआ था गैंगस्टर जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद एजाज उर्फ अज्जन और मुर्सलीन उर्फ भोलू का भी नाम विवेचना में सामने आया था। इस मामले में 27 जून 2023 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर कोर्ट ने 21 जुलाई को संज्ञान लिया था। 17 सितंबर 2025 को आरोप पत्र बना जिसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। वर्तमान में यह मामला विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इसी मामले में इरफान भाई रिजवान और इसरायल आटेवाला को हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान समेत पांच को हुई थी सजा जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने अपने घर में हुई आगजनी के मामले में 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में इरफान सोलंकी ने 2 दिसंबर 2022 को भाई रिजवान के साथ सरेंडर किया था। मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने 7 जून 2024 को इरफान, भाई रिजवान समेत पांच लोगों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की गई थी जिसके बाद वहां से इरफान समेत अन्य सभी को जमानत मिल चुकी है।

दिसंबर 2022 को महाराजगंज जेल में शिफ्ट हुए थे इरफान आगजनी प्रकरण में जेल में बंद इरफान सोलंकी से 20 दिसंबर 2022 को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुलाकात करने कानपुर जिला कारागार पहुंचे थे। उनके मुलाकात करने के बाद से ही इरफान की मुश्किलें बढ़ गईं। सुरक्षा का हवाला देते हुए दो दिन बाद ही 22 दिसंबर को उन्हें महाराजगंज जेल स्थानांतरित कर दिया गया।

यह मुकदमे कोर्ट में हैं विचाराधीन

गैंगस्टर: उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत 26 दिसंबर 2022 को इरफान, रिजवान समेत पांच लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है।

फर्जी आधार कार्डः थाना ग्वालटोली में 26 नवंबर 2022 को तत्कालीन जाजमऊ थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने इरफान, रिजवान समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आगजनी के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान ने कूटरचित दस्तावेजों से अशरफ अली के नाम से आधार कार्ड बनवाकर हवाई यात्रा की।

रंगदारी: छह दिसंबर 2022 को थाना जाजमऊ में अनवरगंज निवासी अकील ने इरफान सोलंकी, रिजवान, भोलू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन लोगों ने उससे 10 लाख रुपये रंगदारी मांगी। मांग पूरी न करने पर उसे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

सरकारी काम में बाधा: 26 दिसंबर 2022 को थाना ग्वालटोली में इंस्पेक्टर जैनेंद्र सिंह तोमर ने इरफान समेत अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस अफसर से बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बलवा व धमकी: 26 दिसंबर 2022 को मो. नसीफ आरिफ ने जान से मारने की धमकी और बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कोरोना अधिनियम उल्लंघन : 15 जनवरी 2022 को अनवरगंज में दरोगा मो. हसन जैदी ने इरफान और अन्य लोगों के खिलाफ कोरोना अधिनियम व आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आचार संहिता उल्लंघनः चमनगंज थाने में 11 मार्च 2022 को दरोगा तेजवीर ने इरफान और छह-सात सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन, धारा 144 उल्लंघन व बलवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

चुनाव प्रभावित करनाः 17 जनवरी 2017 को इरफान समेत अन्य पर थाना कर्नलगंज में चुनाव प्रभावित करने व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में रिपोर्ट हुई थी।

(इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के मुताबिक)

एक नजर में अब तक का घटनाक्रम 7 नवंबर 2022 को डिफेंस कालोनी स्थित नजीर फातिमा के घर पर आगजनी की घटना के बाद जाजमऊ थाने में इरफान-रिजवान समेत अन्य के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर।

2 दिसंबर 2022 की सुबह इरफान व रिजवान ने पुलिस कमिश्नर के बंगले पर आत्मसमर्पण किया था। दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

20 दिसंबर 2022 को अखिलेश यादव ने कानपुर जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात की थी।

22 दिसंबर 2022 को इरफान को कानपुर से महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।

3 जून 2024 को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने इरफान, रिजवान, शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटेवाला को आगजनी के मुकदमे में दोषी करार दिया था।

7 जून 2024 को इरफान-रिजवान समेत पांचों दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी।

14 नवंबर 2024 को इरफान रिजवान को आगजनी के मुकदमे में अपील की सुनवाई पूरी होने तक के लिए हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

25 सितंबर 2025 को इरफान, रिजवान और इसरायल को गैंगस्टर में हाईकोर्ट से जमानत मिली।

29 सितंबर 2025 को रिजवान सोलंकी को कानपुर जिला कारागार से रिहाई मिली