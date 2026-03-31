यूपी के इन 18 स्कूलों से स्किल को मिलेगी रफ्तार, इस खास प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम; जानें डिटेल

अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण का संचालन यूपी के सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में किया जा रहा था, अब अटल आवासीय विद्यालयों को भी इससे जोड़ने से इसका दायरा और व्यापक हो जाएगा। UPSDM के ‘सर्वे’ में मंडल मुख्यालयों पर संचालित हो रहे प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) ने राज्य के अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी आधुनिक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर विशेष सर्वे करवाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ लागू किया जाएगा। इसके तहत इन विद्यालयों में अध्ययनरत 3447 छात्र-छात्राओं को आईटी, आईटी-आईटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण का संचालन प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में किया जा रहा था, अब अटल आवासीय विद्यालयों को भी इससे जोड़ने से इसका दायरा और व्यापक हो जाएगा। UPSDM द्वारा करवाए गए ‘सर्वे’ में मंडल मुख्यालयों पर संचालित हो रहे प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है।

18 अटल आवासीय विद्यालय चिह्नित सर्वे में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बांदा (चित्रकूट धाम), गोंडा (देवीपाटन), झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बुलंदशहर, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद स्थित अटल आवासीय विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की रुचि आईटी-आईटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एपरेल सेक्टर में पाई गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इन विद्यालयों में कुल 3447 विद्यार्थी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए पात्र मिले हैं।

क्या हैं अटल आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित हो रहे आवासीय विद्यालय हैं। इनका उद्देश्य श्रमिक, निर्माण श्रमिक, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है।

क्या है प्रोजेक्ट प्रवीण? 'प्रोजेक्ट प्रवीण' माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक 210 घंटे का निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रम है। जिसमें पढ़ाई के साथ आईटी, ब्यूटी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में जॉब स्पेसिफिक हुनर सिखाया जाता है। इस 210 घंटे के कोर्स में मुख्य कौशल, सॉफ्ट स्किल्स और इंडस्ट्रियल विजिट शामिल है। अब इसमें 4 घंटे का ‘AI for All’ कोर्स भी शामिल कर दिया गया है, ताकि छात्र अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते ही आत्मनिर्भर बन सकें।