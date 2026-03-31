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यूपी के इन 18 स्कूलों से स्किल को मिलेगी रफ्तार, इस खास प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम; जानें डिटेल

Mar 31, 2026 04:45 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
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अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण का संचालन यूपी के सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में किया जा रहा था, अब अटल आवासीय विद्यालयों को भी इससे जोड़ने से इसका दायरा और व्यापक हो जाएगा। UPSDM के ‘सर्वे’ में मंडल मुख्यालयों पर संचालित हो रहे प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है।

यूपी के इन 18 स्कूलों से स्किल को मिलेगी रफ्तार, इस खास प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ काम; जानें डिटेल

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) ने राज्य के अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी आधुनिक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर विशेष सर्वे करवाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी ‘प्रोजेक्ट प्रवीण’ लागू किया जाएगा। इसके तहत इन विद्यालयों में अध्ययनरत 3447 छात्र-छात्राओं को आईटी, आईटी-आईटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण का संचालन प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में किया जा रहा था, अब अटल आवासीय विद्यालयों को भी इससे जोड़ने से इसका दायरा और व्यापक हो जाएगा। UPSDM द्वारा करवाए गए ‘सर्वे’ में मंडल मुख्यालयों पर संचालित हो रहे प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है।

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18 अटल आवासीय विद्यालय चिह्नित

सर्वे में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, बांदा (चित्रकूट धाम), गोंडा (देवीपाटन), झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बुलंदशहर, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, बरेली और मुरादाबाद स्थित अटल आवासीय विद्यालय शामिल हैं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की रुचि आईटी-आईटीईएस, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एपरेल सेक्टर में पाई गई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इन विद्यालयों में कुल 3447 विद्यार्थी प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए पात्र मिले हैं।

क्या हैं अटल आवासीय विद्यालय

अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित हो रहे आवासीय विद्यालय हैं। इनका उद्देश्य श्रमिक, निर्माण श्रमिक, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान बच्चों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है।

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क्या है प्रोजेक्ट प्रवीण?

'प्रोजेक्ट प्रवीण' माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक 210 घंटे का निःशुल्क कौशल विकास कार्यक्रम है। जिसमें पढ़ाई के साथ आईटी, ब्यूटी, हेल्थकेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में जॉब स्पेसिफिक हुनर सिखाया जाता है। इस 210 घंटे के कोर्स में मुख्य कौशल, सॉफ्ट स्किल्स और इंडस्ट्रियल विजिट शामिल है। अब इसमें 4 घंटे का ‘AI for All’ कोर्स भी शामिल कर दिया गया है, ताकि छात्र अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते ही आत्मनिर्भर बन सकें।

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क्या बोले अधिकारी

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि अटल आवासीय विद्यालयों को जोड़ने से प्रोजेक्ट प्रवीण का सामाजिक प्रभाव और गहरा होगा तथा प्रदेश के दूर-दराज और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को कक्षा के साथ-साथ AI और आधुनिक तकनीकी स्किल्स का प्रशिक्षण मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से उनकी उच्च शिक्षा और रोजगार की संभावनाओं में इजाफा होगा। साथ ही “स्कूल से स्किल” मॉडल को और बल मिलेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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