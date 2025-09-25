घर से निकली 17 साल की दलित लड़की की गैगरेप के बाद हत्या, बाग में पड़ा मिला शव, पांच पर रिपोर्ट

कानपुर देहात से सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से बुधवार शाम को घर से निकली 17 साल की दलित किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह उसका शव गांव से कुछ दूर स्थित बाग में पड़ा मिला।

कानपुर देहात से सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से बुधवार शाम को घर से निकली 17 साल की दलित किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह उसका शव गांव से कुछ दूर स्थित बाग में पड़ा मिला। परिजनों ने गैंगरेप का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने एक नामजद सहित पांच के खिलाफ गैंगरेप, हत्या व एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

परिजनों ने आरोप लगाया कि किशोरी किसी का फोन आने के बाद शौच जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद से वह लापता हो गई थी। देर रात तक उसके वापस नहीं आने पर तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह उसका शव गांव के ही रहने वाले राजेंद्र सिंह चौहान के सागौन के बाग में पड़ा मिला। सूचना पर एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय व सीओ रसूलाबाद सौरभ वर्मा ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की।