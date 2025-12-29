Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News170 sheep die near Lucknow Rashtra Prerna Sthal parking? panic in area
लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास कैसे हुई 170 भेड़ों की मौत? इलाके में हड़कंप

लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास कैसे हुई 170 भेड़ों की मौत? इलाके में हड़कंप

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास 170 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं 200 से अधिक भेड़ें बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। भेड़ों की मौत को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं।

Dec 29, 2025 08:28 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के लखनऊ में बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास सोमवार को करीब 170 भेड़ों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। एक साथ बड़ी संख्या में भेड़ों के मरने की घटना ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया है। वहीं 200 से अधिक भेड़ें बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। भेड़ों की मौत को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह के बाद बचा हुआ सादा भोजन यहां फेंक दिया गया था, जिसे खाने से भेड़ों की मौत हुई। लोगों के अनुसार भेड़ों ने पूड़ी-सब्जी जैसे खाद्य पदार्थ खा लिए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। वहीं दूसरा पक्ष पास के तालाब में हो रही सिंघाड़े की खेती से जुड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंघाड़े की फसल के लिए तालाब में रासायनिक दवा डाली गई थी, उसी पानी को पीने से भेड़ों की तबीयत खराब हुई और बड़ी संख्या में उनकी मौत हो गई।

मौके पर पहुंचा नगर निगम का अमला

घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के जोनल अधिकारी अमरजीत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर कोई ऐसा खाना नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भेड़ों ने उसे खाकर दम तोड़ा। जोनल अधिकारी के अनुसार, 25 दिसंबर को पार्किंग नंबर एक और दो में खड़ी गाड़ियों में लोगों को खाने के लिए पूड़ी-सब्जी दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूरी तरह सफाई करा दी गई थी। कुछ सूखी पूड़ियां इधर-उधर पड़ी जरूर मिलीं, लेकिन ऐसा भोजन नहीं था जिससे इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत हो जाए।

ये भी पढ़ें:योगी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव, कई मंत्रियों की क्यों उड़ी नींद?
ये भी पढ़ें:यूपी में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें क्या

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

जोनल अधिकारी अमरजीत ने बताया कि पास के तालाब में सिंघाड़े की खेती होती है और उसमें दवा डाली गई थी। आशंका है कि दवा मिले पानी को पीने से भेड़ों की तबीयत बिगड़ी हो। हालांकि, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जोनल अधिकारी ने कहा कि भेड़ों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल प्रशासन ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और बीमार भेड़ों का मौके पर इलाज किया जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lucknow News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |