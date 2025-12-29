लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास कैसे हुई 170 भेड़ों की मौत? इलाके में हड़कंप

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास 170 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं 200 से अधिक भेड़ें बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। भेड़ों की मौत को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं।

यूपी के लखनऊ में बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल की पार्किंग के पास सोमवार को करीब 170 भेड़ों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। एक साथ बड़ी संख्या में भेड़ों के मरने की घटना ने प्रशासन और स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया है। वहीं 200 से अधिक भेड़ें बीमार बताई जा रही हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। भेड़ों की मौत को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं।

कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह के बाद बचा हुआ सादा भोजन यहां फेंक दिया गया था, जिसे खाने से भेड़ों की मौत हुई। लोगों के अनुसार भेड़ों ने पूड़ी-सब्जी जैसे खाद्य पदार्थ खा लिए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। वहीं दूसरा पक्ष पास के तालाब में हो रही सिंघाड़े की खेती से जुड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंघाड़े की फसल के लिए तालाब में रासायनिक दवा डाली गई थी, उसी पानी को पीने से भेड़ों की तबीयत खराब हुई और बड़ी संख्या में उनकी मौत हो गई।

मौके पर पहुंचा नगर निगम का अमला घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के जोनल अधिकारी अमरजीत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मौके पर कोई ऐसा खाना नहीं मिला, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भेड़ों ने उसे खाकर दम तोड़ा। जोनल अधिकारी के अनुसार, 25 दिसंबर को पार्किंग नंबर एक और दो में खड़ी गाड़ियों में लोगों को खाने के लिए पूड़ी-सब्जी दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूरी तरह सफाई करा दी गई थी। कुछ सूखी पूड़ियां इधर-उधर पड़ी जरूर मिलीं, लेकिन ऐसा भोजन नहीं था जिससे इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत हो जाए।