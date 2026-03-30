यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कानपुर-लखनऊ रूट की 17 ट्रेनें कैंसल, वंदे भारत समेत 29 डायवर्ट
रेल प्रशासन कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग की कई ट्रेनें 2 अप्रैल से 13 मई तक कैंसल और डायवर्ट रहेंगी। जहां कानपुर-लखनऊ मेमू सहित 17 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, अयोध्या वंदे भारत सहित 29 ट्रेनें बदले मार्ग या बीच के स्टेशनों पर टर्मिनेट होकर वापस जाएंगी।
Knapur News: रेल प्रशासन कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर गंगा पुल की डाउन लाइन पर ट्रैक मरम्मत का काम करा रहा है। इस कारण 2 अप्रैल से 13 मई तक इस रूट पर मेगा और पॉवर ब्लॉक लिया गया है। कानपुर-लखनऊ मेमू सहित 17 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, अयोध्या वंदे भारत सहित 29 ट्रेनें बदले मार्ग या बीच के स्टेशनों पर टर्मिनेट होकर वापस जाएंगी। रेल प्रशासन ने पहले से टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों से अपील की है कि वह या तो रिफंड लें या फिर अगली डेट में टिकट कराएं। रेलवे अधिकारियों ने रविवार को ट्रैक स्थल का दौरा भी किया। रेलवे ने डायवर्ट और निरस्त ट्रेनों का रविवार को आकलन करने के बाद अपनी मुहर लगा दी है।
यह ब्लॉक 42 दिन तक सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार को गंगापुल का निरीक्षण कर मेगा ब्लॉक की तैयारियों और सुरक्षा बिंदुओं की समीक्षा की थी। रेलवे के तकनीकी अधिकारियों को काम को तेजी और सुरक्षित तरीके से कराने के निर्देश दिए। उनके निरीक्षण के बाद रविवार को इस मेगा ब्लॉक के दौरान ट्रेनों के रूट डायवर्जन और निरस्तीकरण पर मुहर लग गई।
ये ट्रेनें कैंसल
इस दौरान वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ मेमू और कानपुर सेंट्रल-रायबरेली पैसेंजर सहित कुल 17 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इनमें 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी भी शामिल है जो अब निरस्त रहेगी। छह ट्रेनें आंशिक रूप से प्रभावित रहेंगी। इनमें पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस आदि ट्रेनें कानपुर सेंट्रल तक ही चलेंगी। जबकि बालामऊ -कानपुर सेंट्रल पैसेंजर उन्नाव तक ही चलेगी।
कानपुर और उन्नाव की सीमा पर स्थित गंगा पुल की डाउन रेल लाइन पर पुराने स्लीपर हटाकर स्टील के एच बीम लगाए जाएंगे। पटरियां और लोहे की चादर भी बदली जाएंगी। इंजीनियरिंग विभाग की टीमें आधुनिक मशीनों और उपकरणों की मदद से यह कार्य करेंगी। इस दौरान अप लाइन पर सीमित रूप से ट्रेनों का संचालन जारी रखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें