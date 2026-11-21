सीएम योगी ने लखनऊ में कौशल दीक्षांत समारोह में बताया कि यूपी में कौशल विकास मिशन के तहत 17 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। इनमें सात लाख से ज्यादा को कैंपस सिलेक्शन से नौकरी मिली। पीएम मोदी ने समारोह में देशभर के टॉपर्स को सम्मानित किया।

यूपी में कौशल विकास मिशन के तहत 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें सात लाख से अधिक युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के जरिए नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के प्रशिक्षण केंद्रों के टॉपर्स को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा प्रदेश है। यहां सबसे अधिक युवा निवास करते हैं। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और सात लाख से अधिक को कैंपस सिलेक्शन से नौकरी मिली।

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत ढाई लाख विधार्थी ले रहे लाभ मुख्यमंत्री ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ग्रामीण युवक-युवतियों को आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 1.23 लाख से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिली है। वहीं, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश के 1700 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में 2.50 लाख से अधिक विद्यार्थी कौशल विकास का लाभ ले रहे हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 150 से अधिक आईटीआई में नए जमाने की तकनीक से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और थ्रीडी प्रिंटिंग जैसे विषय शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षित 12 हजार से अधिक युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से रोजगार मिला है।