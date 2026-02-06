Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News17 kg gold and 875 kg silver found at a jeweler's shop in Sambhal; 21-hour raid reveals many secrets
संभल में ज्वेलर्स के यहां मिला 17 किलो सोना, 875 किलो चांदी, 21 घंटे चली छापेमारी में कई खुलासे

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जीएसटी (GST) विभाग की छापेमारी ने सर्राफा बाजार में हड़कंप मचा दिया है। राज्य कर विभाग की प्रवर्तन विंग ने एक बड़े ज्वेलरी शोरूम पर करीब 21 घंटे तक मैराथन तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में बेहिसाबी सोना, चांदी और हीरे बरामद हुए हैं। 

Feb 06, 2026 10:09 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबाद/संभल, वरिष्ठ संवाददाता
संभल के एक नामचीन सर्राफ के ठिकानों पर राज्य कर विभाग की कार्रवाई ने करोड़ों की टैक्स चोरी के खेल का पर्दाफाश किया है। अपर आयुक्त ग्रेड-2 आरए सेठ के निर्देशन में मुरादाबाद से आई 10 अधिकारियों की टीम ने गुरुवार दोपहर एक बजे शोरूम और आवास पर एक साथ धावा बोला। शुक्रवार सुबह तक चली इस 21 घंटे की लंबी कार्रवाई में वह सब कुछ मिला, जिसे कागजों से पूरी तरह गायब कर दिया गया था। जांच टीम को स्टॉक रजिस्टर और मौके पर मौजूद आभूषणों के वजन में जो अंतर मिला, उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया।

ज्वैलर ने दस्तावेजों में केवल 439 ग्राम सोने का स्टॉक दिखाया था, जबकि छापेमारी में 16.63 किलोग्राम सोना मिला। कागजों में 120 किलो चांदी दर्ज थी, लेकिन मौके पर 875 किलो चांदी बरामद हुई। इसके अलावा 34.43 कैरेट के कीमती हीरे भी मिले, जिनका कोई वैध हिसाब नहीं था। इस भारी भरकम स्टॉक का में कोई भी वैध बिल या दस्तावेज व्यापारी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद विभाग ने करीब 33 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को सीज करने की कार्रवाई की है।

मोबाइल फोन और पर्चियों में कैद करोड़ों का 'कच्चा खेल'

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मौके से बड़ी संख्या में कच्चे बिल (लूज पर्चे) और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इन पर्चियों और मोबाइल डेटा की शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये के बेहिसाबी लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह व्यापारी लंबे समय से बिना जीएसटी बिल के 'कच्चे' में व्यापार कर रहा था। जांच टीम ने इन सबूतों को फोरेंसिक और डिजिटल विश्लेषण के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।

मौके पर वसूला गया 1.20 करोड़ का जुर्माना

विभाग की सख्ती और साक्ष्यों के सामने आने के बाद व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की। कार्रवाई के दौरान ही व्यापारी ने 1.20 करोड़ रुपये का टैक्स और जुर्माना तत्काल ऑनलाइन माध्यम से जमा कराया। हालांकि, विभाग का कहना है कि जब्त किए गए दस्तावेजों और मोबाइल डेटा की जांच के बाद जुर्माने और कर चोरी की यह राशि और भी बढ़ सकती है।

इस हाई-प्रोफाइल छापेमारी में उपायुक्त बामदेव त्रिपाठी, उत्तम तिवारी समेत 10 सदस्यीय टीम शामिल रही। इस कार्रवाई के बाद से संभल और आसपास के जिलों के बड़े स्वर्ण व्यवसायियों में दहशत का माहौल बना हुआ है।