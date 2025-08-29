16-year-old girl kidnapped and gang-raped, the brutes fled after throwing her in a distraught state in the forest 16 साल की लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भागे दरिंदे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
16 साल की लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भागे दरिंदे

राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। कार सवारों ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर लिया। इसके बाद गांव के बाहर जंगल में ले गए। वहां गैंगरेप किया। धमकाते हुए बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भाग निकले।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:23 AM
लखनऊ में बीकेटी इलाके में 16 वर्षीय किशोरी का कार सवारों ने मुंह दबाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद गांव के बाहर जंगल में ले गए। वहां दरिंदों ने लड़की का गैंगरेप किया। विरोध पर लड़की को पीटा और धमकाते हुए बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भाग निकले। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश कर रही है।

किशोरी के पिता के मुताबिक वह बीकेटी इलाके के एक गांव में रहने वाले हैं। गुरुवार रात करीब 8ः30 बजे बेटी घर से गांव के बाहर स्थित पुराने मकान में जाने के लिए निकली थी। इस बीच कार सवार दो युवकों ने रास्ते में पकड़कर खींचा और मुंह दबाकर कार में बैठा लिया। बेटी को गांव के बाहर जंगल में ले गए। छेड़छाड़ करने लगे। विरोध पर लात घूसों से जमकर पीटा। दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकाते हुए बेटी को छोड़कर भाग निकले। जातिसूचक शब्दों में गालियां दी। स्थिति कुछ सामान्य होने पर बेटी बदहवास हालत में लड़खड़ाते घर पहुंची। बेटी ने जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

इंस्पेक्टर बीकेटी ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर शिवा सिंह, राज और दो अज्ञात के खिलाफ एससीएसटी एक्ट, पॉक्सो, मारपीट और गैंगरेप की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। पीड़िता मेडिकल परीक्षण दोपहर में कराकर उसे बयान दर्ज कराए जाएंगे। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

