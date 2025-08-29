16 साल की लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भागे दरिंदे

राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई है। कार सवारों ने 16 साल की लड़की का अपहरण कर लिया। इसके बाद गांव के बाहर जंगल में ले गए। वहां गैंगरेप किया। धमकाते हुए बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भाग निकले।

लखनऊ में बीकेटी इलाके में 16 वर्षीय किशोरी का कार सवारों ने मुंह दबाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद गांव के बाहर जंगल में ले गए। वहां दरिंदों ने लड़की का गैंगरेप किया। विरोध पर लड़की को पीटा और धमकाते हुए बदहवास हालत में जंगल में फेंककर भाग निकले। लड़की के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश कर रही है।

किशोरी के पिता के मुताबिक वह बीकेटी इलाके के एक गांव में रहने वाले हैं। गुरुवार रात करीब 8ः30 बजे बेटी घर से गांव के बाहर स्थित पुराने मकान में जाने के लिए निकली थी। इस बीच कार सवार दो युवकों ने रास्ते में पकड़कर खींचा और मुंह दबाकर कार में बैठा लिया। बेटी को गांव के बाहर जंगल में ले गए। छेड़छाड़ करने लगे। विरोध पर लात घूसों से जमकर पीटा। दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकाते हुए बेटी को छोड़कर भाग निकले। जातिसूचक शब्दों में गालियां दी। स्थिति कुछ सामान्य होने पर बेटी बदहवास हालत में लड़खड़ाते घर पहुंची। बेटी ने जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

