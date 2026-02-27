Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हवाला, टैक्स चोरी या कुछ और, ढाई साल में 12 बैंकों से निकले 1600 करोड़ रुपए; लूट कांड में बड़ा खुलासा

Feb 27, 2026 06:26 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

उन्होंने बताया कि घटना के दिन जाजमऊ के शिवान टेनरी कारोबारी महफूज ने फूलबाग स्थित IDBI बैंक से 3.20 करोड़ रुपए निकाले थे। झकरकटी में एक कमरे में रुपयों का बंटवारा हुआ। 24 लाख रुपए मो. वासिद और उसके साथी अरशद को दिए गए जो उन्हें महफूज के घर पहुंचाना था। इसी बीच श्याम नगर चौकी के पास लूट हो गई।

हवाला, टैक्स चोरी या कुछ और, ढाई साल में 12 बैंकों से निकले 1600 करोड़ रुपए; लूट कांड में बड़ा खुलासा

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां श्यामनगर में 24 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस लूटकांड की जांच में सामने आया कि ढाई साल में कानपुर के 12 बैंकों के 68 खातों से करीब 1600 करोड़ कैश निकाला गया। अब इतना कैश क्यों निकाला गया यह एक बड़ा प्रश्न है। हवाला, टैक्स चोरी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि? कुछ भी हो सकता है। मामले की गहराई से जांच कर सच सामने लाने के लिए कानपुर पुलिस ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर मदद मांगी है। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि घटना के दिन जाजमऊ के शिवान टेनरी कारोबारी महफूज ने फूलबाग स्थित आईडीबीआई बैंक से 3.20 करोड़ रुपए निकाले थे। झकरकटी में एक कमरे में रुपयों का बंटवारा हुआ। 24 लाख रुपए मो. वासिद और उसके साथी अरशद को दिए गए जो उन्हें महफूज के घर पहुंचाना था। इसी बीच श्याम नगर चौकी के पास लूट हो गई। इतनी बड़ी तादात में निकाली गई रकम कहीं हवाला, एंटी नेशनल एक्टिविटी, टैक्स चोरी से संबंधित तो नहीं, इसके लिए पुलिस ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर मदद मांगी है।

ये भी पढ़ें:यूपी : पकड़ा गया हेयर चोर गिरोह, 1 लाख रुपए कीमत के बाल बरामद; क्या है इस्तेमाल?

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लूट के छह आरोपियों मूलगंज मिश्री बाजार निवासी अब्दुल रहमान, हीरामन का पुरवा निवासी शुभान खान, चमनगंज निवासी लारेब सिद्दीकी, हीरामन का पुरवा निवासी मो जीशान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि दो बदमाश हीरामन का पुरवा निवासी यासीन और मुजाहिद को गुरुवार देर रात पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी थी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मो. वासिद व उसका साथी अरशद कैश कैरी (एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना) का काम करते है।

ये भी पढ़ें:यूपी में डिजिटल जनगणना की तैयारियां तेज, इस दिन से शुरू होगा पहला चरण

16 फरवरी को मो. वाशिद के साथ बाइक सवार चार बदमाशों ने श्याम नगर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाशों ने मो. वासिद और अरशद पर तमंचे की बट से हमला कर घायल कर दिया था। घटना के बाद घायलों ने पहले 24 लाख फिर 8 लाख रुपए लूटने की बात कही, इसके बाद उन्होंने लूट की घटना से ही इंकार कर दिया था। इस घटना पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंची। लुटेरों से करीब 11 लाख रुपए बरामद हुए। इसी बीच जांच में सामने आया कि पिछले ढाई साल में 11 फर्मों ने 1600 करोड़ रुपए महफूज के खातों में जमा कराए। फर्म कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की हैं। 12 बैंकों में 68 एकाउंट सामने आए हैं जिनसे यह पैसा नकद निकाला गया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |