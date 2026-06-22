16 साल के लड़के ने अपने ही घर में खेली खून की होली, भाई-भाभी-भतीजे को काट डाला; आखिर क्यों?

गोरखपुर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। 16 साल के एक नाबालिग पर आराेप है कि उसने तड़के तीन बजे अपने बड़े भाई के कमरे में घुसकर भाई, भाभी और मासूम भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी से लोग दंग रह गए हैं। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 16 साल के एक लड़के ने अपने ही घर में खून की होली खेल डाली। सोमवार की सुबह-सुबह इस तिहरे हत्याकांड की सूचना जंगल में आग की तरह फैली। लोगों ने सुना कि एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई अमित के कमरे में घुसकर सोते समय उसकी पत्नी रंजना और तीन साल के बेटे रेयांश की बेरहमी से हत्या कर डाली है तो एकबारगी उन्हें यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर इस सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी पुष्ट होने लगी तो लोग अफसोस जताते हुए लगातार कमजोर पड़ती रिश्तों की डोर पर चिंता जताने लगे। पुलिस ने हत्यारोपी नाबालिग छोटे भाई को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ के साथ ही हत्या की छानबीन जारी है लेकिन एक सवाल लोगों के जेहन में बार-बार उठ रहा है कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़के ने इतना खूंखार कांड क्यों कर डाला?

इस वारदात के बाद घटना को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मारा गया बड़ा भाई पहले बाहर रखकर मजदूरी करता था। वह कुछ महीने पहले ही गांव वापस आया था। गांव आने के बाद छोटे भाई से उसके संबंध ठीक नहीं थे। छोटे भाई को लगता था कि माता-पिता का झुकाव भी बड़े भाई और उसके परिवार की तरफ ज्यादा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े जाने के बाद उसने अपनी सफाई में बहुत सी बातें कही हैं और घर में अपनी उपेक्षा के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। उधर, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गुप्ता परिवार की एक की दुकान है। दुकान पर छोटा बेटा बैठता था। बड़े भाई के आने के बाद विवाद शुरू हो गया था। हो सकता है छोटे को लगता हो कि बड़ा भाई कहीं दुकान पर कब्जा न कर ले।

नौवीं तक पढ़ा है हत्यारोपी हत्यारोपी नौवीं तक पढ़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके पिता हरीलाल हार्ट पेशेंट हैं। इन दिनों उन्हें यूरिनल लगा हुआ है। हरीलाल की पत्नी की भी दवा चलती है। बताया जा रहा है कि करीब दो महीने पहले छोटे बेटे और पिता के बीच विवाद हुआ था। दोनों के बीच थाने में समझौता हुआ था।