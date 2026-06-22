16 साल के लड़के ने अपने ही घर में खेली खून की होली, भाई-भाभी-भतीजे को काट डाला; आखिर क्यों?
गोरखपुर में तिहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। 16 साल के एक नाबालिग पर आराेप है कि उसने तड़के तीन बजे अपने बड़े भाई के कमरे में घुसकर भाई, भाभी और मासूम भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया। घटना की जानकारी से लोग दंग रह गए हैं। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 16 साल के एक लड़के ने अपने ही घर में खून की होली खेल डाली। सोमवार की सुबह-सुबह इस तिहरे हत्याकांड की सूचना जंगल में आग की तरह फैली। लोगों ने सुना कि एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई अमित के कमरे में घुसकर सोते समय उसकी पत्नी रंजना और तीन साल के बेटे रेयांश की बेरहमी से हत्या कर डाली है तो एकबारगी उन्हें यकीन नहीं हुआ लेकिन फिर इस सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी पुष्ट होने लगी तो लोग अफसोस जताते हुए लगातार कमजोर पड़ती रिश्तों की डोर पर चिंता जताने लगे। पुलिस ने हत्यारोपी नाबालिग छोटे भाई को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ के साथ ही हत्या की छानबीन जारी है लेकिन एक सवाल लोगों के जेहन में बार-बार उठ रहा है कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़के ने इतना खूंखार कांड क्यों कर डाला?
इस वारदात के बाद घटना को लेकर तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मारा गया बड़ा भाई पहले बाहर रखकर मजदूरी करता था। वह कुछ महीने पहले ही गांव वापस आया था। गांव आने के बाद छोटे भाई से उसके संबंध ठीक नहीं थे। छोटे भाई को लगता था कि माता-पिता का झुकाव भी बड़े भाई और उसके परिवार की तरफ ज्यादा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े जाने के बाद उसने अपनी सफाई में बहुत सी बातें कही हैं और घर में अपनी उपेक्षा के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। उधर, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गुप्ता परिवार की एक की दुकान है। दुकान पर छोटा बेटा बैठता था। बड़े भाई के आने के बाद विवाद शुरू हो गया था। हो सकता है छोटे को लगता हो कि बड़ा भाई कहीं दुकान पर कब्जा न कर ले।
नौवीं तक पढ़ा है हत्यारोपी
हत्यारोपी नौवीं तक पढ़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसके पिता हरीलाल हार्ट पेशेंट हैं। इन दिनों उन्हें यूरिनल लगा हुआ है। हरीलाल की पत्नी की भी दवा चलती है। बताया जा रहा है कि करीब दो महीने पहले छोटे बेटे और पिता के बीच विवाद हुआ था। दोनों के बीच थाने में समझौता हुआ था।
कैसे क्या हुआ?
गोरखपुर में तिहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक हत्यारोपी तड़के तीन बजे कमरे में घुसा। दो मंजिला घर में माता-पिता और अमित का परिवार नीचे की मंजिल पर रहता था। हत्यारोपी छोटा भाई ऊपर के कमरे में रहता था। अमित, अपनी पत्नी, बेटे रेयांश और 9 साल की बच्ची के साथ कमरे में सोए हुए थे। इसी दौरान हत्यारोपी कमरे में घुसा। सभी को गहरी नींद में सोता देख उसने अचानक उन पर धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया। तीनों का संभलने का मौका तक नहीं मिला। ताबड़तोड़ वार कर उसने अमित, रंजना और रेयांश की जान ले ली। जबकि नौ साल की बच्ची को छोड़ दिया। तीन-तीन हत्याएं करने के बाद भी वह भागा नहीं बल्कि वारदात के बाद सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। पुलिस ने उसे वहीं से हिरासत में लिया।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें