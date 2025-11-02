यूपी के इस शहर से गुजरने वाली 16 ट्रेनें तीन महीने के लिए होंगी बंद, नोटिफिकेशन जारी

संक्षेप: रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरा के कारण हर साल रेलवे बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन बंद करता है। एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें रद रखने की घोषणा रेलवे ने कर दी है। बरेली-सहारनपुर-दिल्ली रूट की कई ट्रेनों की भी लिस्ट जारी की गई है।

Train Canceled: कोहरे का मौसम आने के चलते रेलवे बरेली-मुरादाबाद-सहारनपुर मार्ग 30 दिन बाद बरेली होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनों का संचालन तीन महीने को बंद करेगा। रेल बोर्ड के निर्देश पर ट्रेनों की सूची सहित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक दिसंबर से एक मार्च तक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं त्रिवेणी एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनों के संचालन फेरे कम किये जाएंगे। 30 दिन चलने वाली ट्रेनों को 15 से 17 फेरे को ही चलाया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों का कहना है, घने कोहरा के कारण हर साल रेलवे बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन बंद करता है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें रद रखने की घोषणा रेलवे ने कर दी है। बरेली-सहारनपुर-दिल्ली रूट की कई ट्रेनों की भी सूची जारी की गई है। निरस्त रहने वाली ट्रेनों में बरेली होकर गुजरने वाली बरौनी, लालकुआं-अमृतसर आदि ट्रेनें भी हैं। जो 30 दिन बाद एक दिसंबर से एक मार्च तक नहीं चलेंगी।

योगनगरी समेत कई ट्रेनें लेट शनिवार को कई ट्रेनों ने इंतजार कराया। खासकर स्पेशल ट्रेनें कई-कई घंटा देरी से आईं। जिसमें 04313 योगनगरी स्पेशल 6.13 घंटा देरी से 10.45 बजे पहुंची। 04830 जोधपुर स्पेशल दो घंटा, 12327 हावड़ा-दून पौन घंटा और 03224 राजगीर स्पेशल पौने चार घंटा विलंब से बरेली आई।

दोपहर 12:32 बजे न आकर शाम को 16:04 बजे पहुंची। ऐसे में यात्रियों को लंबा इंतजार करना। इससे परेशान होकर रात तक 83 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कराकर यात्रा को रद्द किया। अधिकारियो का कहना है, स्पेशल ट्रेनों काफी चल रही हैं। कुछ जगह ब्लॉक भी हैं। जिससे ट्रेनें अधिक प्रभावित हो रही हैं।

ये ट्रेनें तीन महीने को रद्द - 14616 लालकुआं अमृतसर एक्सप्रेस

- 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस और 12208 जम्मू काठगोदाम

- 14681 दिल्ली जालंधर सिटी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट

- 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस, 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त

- 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना, 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस

- 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस, 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस

- 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, 14606- योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस

- 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस