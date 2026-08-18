VIDEO: 30 सेकंड में 16 थप्पड़ और 4 चप्पल...ग्राहक ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों को पीटा

कानपुर में लीकेज सिलेंडर बदलने को लेकर गैस एजेंसी पर ग्राहक और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। ग्राहक ने परिजनों को बुलाकर कर्मचारियों से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें 30 सेकंड के भीतर चप्पल, थप्पड़ और लात से मारपीट होती दिख रही है।

UP News: यूपी के कानपुर के नजीराबाद स्थित लीकेज सिलेंडर बदलने को लेकर ग्राहक और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया। वहीं, घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें आक्रोशित ग्राहक ने परिजन के साथ मिलकर 30 सेकंड में कर्मचारियों को चार चप्पल, 16 थप्पड़ और एक लात मारी, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है।

नजीराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक गैस एजेंसी में सोमवार दोपहर को एक ग्राहक लीकेज सिलेंडर लेकर पहुंचा। ग्राहक ने आरोप लगाया कि वह रविवार को सिलेंडर लेकर गया था। उसे लीकेज सिलेंडर दे दिया गया। जब सोमवार को वह बदलवाने पहुंचा तो कर्मचारी अभद्रता करने लगे। जिसके बाद ग्राहक ने कॉल कर घर की महिलाओं और पुरुषों को बुला लिया। आक्रोशित ग्राहक और परिजन के साथ मिलकर कर्मचारियों की लात, थप्पड़ और चप्पल से पिटाई कर दी। हंगामे की सूचना पर नजीराबाद पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। नजीराबाद थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। तहरीर मिली तो कार्रवाई की जाएगी।

बिल्ली से बर्बरता करने वाला युवक गिरफ्तार, वीडियो वायरल उधर, औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया है। जहां एक युवक को बेज़ुबान बिल्ली को बुरी तरह पीटने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यहां यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दिबियापुर थाना क्षेत्र के सबसुखपुर्वा गांव निवासी 26 वर्षीय संदीप पुत्र शिवचरण ने एक बिल्ली के साथ क्रूरता करते हुए उसकी पिटाई कर दी थी। इस घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। बेज़ुबान जानवर पर अत्याचार का वीडियो सामने आते ही स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूज़र्स में काफी आक्रोश देखने को मिला।