16 रुपए की स्कीम सुन कपड़े की दुकान पर टूट पड़ी हजारों की भीड़, फिर पुलिस ने संभाला मोर्चा

सामान खरीदने के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हर कोई 16 मिनट में अपना सामान खरीद लेना चाहता था। बेकाबू होती भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि लाठियां भांजनी पड़ी। भीड़ बढ़ती देख आलम मार्केट का गेट बंद कर दिया गया। हंगामा और बढ़ गया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में बर्थडे की खुशी में एक दुकानदार 16 रुपए में 16 मिनट तक किसी भी सामान की खरीदारी का ऐसा ऑफर दिया कि उसकी दुकान पर हजारों ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ी। सामान खरीदने की होड़ में बेकाबू होती भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि लाठियां भांजनी पड़ी। कुल मिलाकर इस ऑफर ने कानपुर के बेकनगंज में शनिवार की आधी रात को लॉ एंड आर्डर के लिए समस्या खड़ी कर दी। ऑफर को लेकर रात में सड़क पर भागती-दौड़ती भीड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियोज की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बता दें कि बेकनगंज की आलम मार्केट में रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी ने बकायदा वीडियो वायरल कर 16 रुपए में 16 मिनट तक खरीदारी का यह ऑफर दिया था। इसकी रील भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी। दो लोगों के बीच बातचीत के अंदाज में शूट किए गए इस वीडियो में ऑफर देने वाला यह कहता सुनाई पड़ रहा है कि शहर में बवाल मचने वाला है। इसके बाद वह अपने 16 रुपए ऑफर को इसकी वजह बताता है। इस ऑफर ने शनिवार की रात वाकई बवाल मचा भी दिया।

बेकनगंज की आलम मार्केट में रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी मोहम्मद आलम ने स्वतंत्रता दिवस पर आधी रात 12 बजे (16 अगस्त की तारीख में) जींस टी शर्ट, ब्लेजर समेत अन्य कई तरह के सामान 16 रुपए में बेचने की घोषणा की थी। यह स्कीम महज 16 मिनट के लिए थी। सोशल मीडिया पर इसकी रील बनाकर उन्होंने वायरल की। इसका असर यह हुआ कि शनिवार की रात 12 बजते ही आसपास के क्षेत्रों से हजारों की भीड़ आलम मार्केट पहुंच गई। सामान खरीदने के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। हर कोई 16 मिनट में अपना मनपसंद सामान खरीद लेना चाहता था।