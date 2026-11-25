यूपी में स्कूटी योजना में रुचि नहीं ले रहे 16 डीएम, एक भी सत्यापन नहीं करने पर शासन ने दिखाई सख्ती
यूपी में स्कूटी योजना में 16 डीएम रुचि नहीं ले रहे हैं। एक भी सत्यापन नहीं करने पर शासन ने सख्ती दिखाई।59 जिलों के डीएम ने 9935 लाभर्थियों का डेटा तो सत्यापित कर दिया है लेकिन 16 जिलों के कलेक्टर ने अब तक सत्यापन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है।
प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ में प्रदेश के 16 जिलों के डीएम रुचि नहीं ले रहे। अब तक एक भी सत्यापन नहीं करने पर शासन ने सख्ती दिखाई है। आधार सत्यापित 25561 लाभार्थियों का डेटा संबंधित जिले के डीएम को अनुमोदित/प्रमाणित करना है। हालांकि 23 नवंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक 59 जिलों के डीएम ने 9935 लाभर्थियों का डेटा तो सत्यापित कर दिया है लेकिन 16 जिलों के कलेक्टर ने अब तक सत्यापन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की है।
इन 16 जिलाधिकारियों में अयोध्या, बलिया, बरेली, बिजनौर, गोंडा, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कानपुर नगर, मऊ, पीलीभीत, संभल, संत कबीर नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर और वाराणसी शामिल हैं। वहीं, रायबरेली के डीएम ने एक और शामली-श्रावस्ती के डीएम ने केवल तीन-तीन लाभार्थियों का डेटा अनुमोदित/प्रमाणित किया है। शासन के विशेष सचिव सर्वेश कुमार सिंह की ओर से 23 नवंबर को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक कुल 15,620 लाभार्थियों का डेटा ज़िलाधिकारी स्तर पर अब भी लंबित है।
विशेष सचिव ने सभी डीएम को निर्देशित किया
डीएम से अनुमोदित 9,935 लाभार्थियों के डेटा में से केवल 4,256 का डेटा चयनित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) को अग्रसारित किया गया है, जबकि 5,679 लाभार्थियों का डेटा अभी तक ओईएम को नहीं भेजा गया है। इस पर शासन ने सख्त रुख अख्तियार किया। शासन सख्ती दिखाते हुए तत्काल पूरा के करने निर्देश दिए हैं। विशेष सचिव ने सभी डीएम को निर्देशित किया है कि जनपदवार अंकित लाभार्थी छात्राओं के डेटा को अनुमोदित/प्रमाणित करते हुए तत्काल ओईएम (फर्म) को भेजने का कष्ट करें, जिससे ओईएम (फर्म) संबंधित लाभार्थी को वितरित की जाने वाली स्कूटी का विवरण भर सके।
केवल 16 डीएम ने अनुमोदन का काम किया पूरा
मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ में योजना में अब तक केवल 16 जिलों ने सबसे अधिक सक्रियता दिखाई है। आगरा, अमेठी, बहराइच, देवरिया, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, कौशांबी, खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, रामपुर, सहारनपुर, श्रावस्ती व सोनभद्र शामिल हैं। इन जिलों में क्रमश: 293, 24, 25, 529, 170, 110, 29, 203, 74, 92, 45, 265, 84, 223ख, तीन व 86 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जानी है और संबंधित डीएम ने सभी का डेटा अनुमोदित/प्रमाणित करके फर्म को भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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