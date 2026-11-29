कानपुर में 16 अपार्टमेंट गिराए जाएंगे। उन्हें चिह्नित कर लिया गया है। अब ऐक्शन की तैयारी है। केडीए, पुलिस, केस्को, नगर निगम और अग्निशमन की संयुक्त टीमों ने सर्वे करके इन निर्माणों को चिह्नित किया है। राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड के बाद अब अवैध बिल्डिंग और इमारतों की खोजबीन तेजी के साथ शुरू हुई है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर शहर की संकरी गलियों में हुए 16 बड़े अवैध अपार्टमेंट को चिह्नित किया गया है। अब कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम इनको गिराएगी। बिल्डरों ने बिना नक्शा पास कराए अपार्टमेंट छह फ्लोर तक तान दिए हैं। किसी में अग्निसुरक्षा के मानक पूरे नहीं हैं। आने-जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। केडीए, पुलिस, केस्को, नगर निगम और अग्निशमन की संयुक्त टीमों ने सर्वे करके इन निर्माणों को चिह्नित किया है।

पटकापुर के राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड के बाद अब अवैध बिल्डिंग और इमारतों की खोजबीन तेजी के साथ शुरू हुई है। केडीए वीसी की ओर से बनाई गई जांच कमेटी के नेतृत्व में केडीए, पुलिस, केस्को, नगर निगम और अग्निशमन विभाग की छह संयुक्त टीमें शहर की सकरी गलियों में सर्वे कर रही हैं। सभी टीमें जोन एक में ही सर्वे करके निर्माणाधीन अवैध बिल्डिंगों और अपार्टमेंट को चिह्नित कर रही हैं। ज्यादातर निर्माण कुलीबाजार, मूलगंज, पटकापुर, हालसी रोड, प्रेमनगर और चमनगंज इलाके में हुए हैं। इनमें केडीए के सभी छह अवर अभियंताओं को लगाया गया है।

तबादले के बाद एडीसीपी को बदला जाएगा केडीए वीसी की ओर से बनाई गई जांच कमेटी में सदस्य एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह का तबादला हो गया है। ऐसे में जांच कमेटी मौके पर जाकर जांच नहीं कर पा रही है। अभी तक किसी की तैनाती बतौर एडीसीपी पूर्वी नहीं हुई है। इसलिए जल्द ही कमेटी से उनको बदला जाएगा। केडीए सचिव की अध्यक्षता वाली टीम में शामिल एडीएम सिटी, अपर नगर आयुक्त, एडीसीपी पूर्वी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी जल्द ही सड़क पर उतरकर सर्वे करेंगे।

राधिका अपार्टमेंट की जांच एचबीटीयू करेगा पटकापुर की संकरी गली में बने स्थित राधिका अपार्टमेंट की जांच अब एचबीटीयू का सिविल इंजीनियरिंग विभाग करेगा। एचबीटीयू के प्रोफेसरों की टीम बताएगी आग लगने के बाद राधिका अपार्टमेंट रहने लायक है या नहीं। अग्निशमन विभाग की टीम अपार्टमेंट का फायर ऑडिट भी करेगी।

राधिका अपार्टमेंट में आग से दो मौतें के बाद फीलखाना पुलिस ने अपार्टमेंट में ताला लगा रखा है। वहां रहने वाले परिवार परिचितों के यहां शरण लिए हुए हैं। केडीए ने पत्र लिखकर एचबीटीयू के सिविल इंजीनियरिग विभाग से स्ट्रक्चरल रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर जल्द ही एचबीटीयू की टीम राधिका अपार्टमेंट का जाजया लेगी। अग्निशमन विभाग की टीम भी फायर ऑडिट रिपोर्ट देगी। केडीए वीसी अंकुर कौशिक ने बताया राधिका अपार्टमेंट के लोग आकर मिले थे। इसलिए स्ट्रक्चरल जांच एचबीटीयू की टीम करेगी। अग्निशमन विभाग भी ऑडिट कर रहा है। दोनों रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

सभी जोनों में चिह्नित होंगे अवैध निर्माण शहर में हुए अवैध निर्माण को लेकर केडीए सचिव ने शनिवार को बैठक की है। इसमे उन्होंने जोन एक के साथ ही अन्य तीन जोनों के प्रवर्तन अधिकारियों को सर्वे करके अवैध निर्माण चिन्हित करने का निर्देश दिया है। जिससे जोन एक के साथ ही पूरे शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चल सके।