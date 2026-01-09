मजदूर की पीठ से धंसी डेढ़ मीटर सरिया हुई आरपार, तीन घंटे की सर्जरी कर बचाई जान
सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में छत पर काम करते समय मजदूर का पैर फिसला और वह पिलर पर जा गिरा। उसमें लगी सरिया उसकी पीठ में धंसकर पार हो गई। डेढ़ मीटर लंबी सरिया पेट की तरफ से आंतों समेत बाहर निकल आई। अपेंडिक्स फट गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल दर अस्पताल छह घंटे तक 100 किलोमीटर घूमते रहे। आखिरकार बुधवार देर रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर उसकी जान बचाई। अब वह खतरे से बाहर है।
शोहरतगढ़ के एक मकान के निर्माणस्थल पर 55 वर्षीय रामानंद साहनी बुधवार को काम कर रहा था। उसके पुत्र राजेन्द्र ने बताया कि मकान की छत से अचानक पिता का पैर फिसला और वह नीचे पिलर में लगी नुकीले सरिये के ऊपर गिर पड़े। पीठ में घुसी सरिया आंतों को चीरती हुई पेट के बाहर निकल आई। यह देख सभी घबरा गए। ग्राइंडर से सरिये का बाकी हिस्सा काटने के बाद घायल को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल, फिर एक निजी अस्पताल पहुंचे। हर जगह डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर रेफर कर दिया। रात करीब 12 बजे परिजन उसे लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर लेकर पहुंचे।
फटी आंतों को काटकर निकाला
बीआरडी के जनरल सर्जरी विभाग के डॉ. दीपक सिंह के साथ डॉ. हरिओम, डॉ. राहुल, डॉ. आशीष कुमार सिंह मौजूद रहे। डॉ. दीपक ने बताया कि हादसे में सरिया धंसने से मजदूर की आंत और अपेंडिक्स फट गया था। ऑपरेशन के दौरान दो बड़ी जटिलताएं थीं। सबसे पहले मरीज को सीधा लेटाना असंभव था। सरिया घुसी होने के कारण करवट की स्थिति में लेटाकर सर्जरी करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में एनेस्थीसिया देना भी चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए ओटी टेबल का एक हिस्सा खोलना पड़ा। एनेस्थीसिया डॉ. सुरेश सिंह की टीम ने इसमें सराहनीय सहयोग किया। करीब तीन घंटे चली सर्जरी में फटी आंतों को काटकर निकाला गया। क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत की गई। अपेंडिक्स पूरी तरह हटा दिया। डॉ. दीपक ने बताया कि मरीज की जान पर बन आई थी, लेकिन टीम की तत्परता से सफललता मिली। अब खतरे से बाहर है। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है।