मजदूर की पीठ से धंसी डेढ़ मीटर सरिया हुई आरपार, तीन घंटे की सर्जरी कर बचाई जान

संक्षेप: सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में छत पर काम करते समय मजदूर का पैर फिसला और वह पिलर पर जा गिरा। उसमें लगी सरिया उसकी पीठ में धंसकर पार हो गई।

सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में छत पर काम करते समय मजदूर का पैर फिसला और वह पिलर पर जा गिरा। उसमें लगी सरिया उसकी पीठ में धंसकर पार हो गई। डेढ़ मीटर लंबी सरिया पेट की तरफ से आंतों समेत बाहर निकल आई। अपेंडिक्स फट गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल दर अस्पताल छह घंटे तक 100 किलोमीटर घूमते रहे। आखिरकार बुधवार देर रात बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर उसकी जान बचाई। अब वह खतरे से बाहर है।

शोहरतगढ़ के एक मकान के निर्माणस्थल पर 55 वर्षीय रामानंद साहनी बुधवार को काम कर रहा था। उसके पुत्र राजेन्द्र ने बताया कि मकान की छत से अचानक पिता का पैर फिसला और वह नीचे पिलर में लगी नुकीले सरिये के ऊपर गिर पड़े। पीठ में घुसी सरिया आंतों को चीरती हुई पेट के बाहर निकल आई। यह देख सभी घबरा गए। ग्राइंडर से सरिये का बाकी हिस्सा काटने के बाद घायल को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल, फिर एक निजी अस्पताल पहुंचे। हर जगह डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर रेफर कर दिया। रात करीब 12 बजे परिजन उसे लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर लेकर पहुंचे।