15 दिन के नवजात को मां ने तालाब में डुबोकर मार डाला, यूपी में कलेजे को झकझोर देने वाली घटना

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के जालौन में कलेजे को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 15 दिन के नवजात को मां ने तालाब में डुबोकर मार डाला। पति की तहरीर पत्नी के खिलाफ हत्या में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

यूपी के जालौन में 15 दिन के नवजात को मां ने तालाब में डुबोकर मार डाला। कलेजे को झकझोर देने वाली यह घटना गोहन क्षेत्र के कासिमपुर गांव में हुई। बुधवार दोपहर पुलिस ने गांव के तालाब से कीचड़ में धंसे मासूम को बाहर निकाला। पति की तहरीर पत्नी के खिलाफ हत्या में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कासिमपुर के राजेश कुमार ने अपनी बेटी आरती की शादी दो साल पहले रूपापुर के कमल प्रताप राठौर से की थी। राजेश ने बताया कि शादी के कुछ दिनों बाद कमल शराब पीने लगा और बेटी से मारपीट करने लगा। गर्भवती होने पर तीन महीने पहले वह आरती को कासिमपुर ले आए। 27 अक्टूबर को उसने बेटे को जन्म दिया। आरती की मां कांति ने बताया कि मंगलवार दोपहर उनके पति राजेश घर के बाहर बैठे थे और बेटी खाना खा रही थी। नवजात चारपाई पर सो रहा था। इस बीच अचानक मासूम गायब हो गया। आसपास काफी तलाश किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। सूचना पर गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार फोर्स के साथ पहुंच गए। पुलिस ने परिवार के तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।