निकायों में काम चलाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे 154 ईओ, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल

संक्षेप:  यूपी में नगर निकायों में एक बार फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 154 अधिशासी अधिकारी (ईओ) रखने जा रहा है। यह बात अलग है कि इसके पहले भी ईओ को प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के दौरान उनका कार्यकाल विवादों में रह चुका है।

Sat, 15 Nov 2025 08:15 PMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
यूपी में नगर निकायों में लंबे समय से खाली पड़े अधिशासी अधिकारी (ईओ) पदों को भरने के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय एक बार फिर प्रतिनियुक्ति का सहारा लेने जा रहा है। प्रदेश की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कुल 154 ईओ तैनात किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी प्रतिनियुक्ति पर तैनात ईओ का कार्यकाल विवादों में रहा है, जिस वजह से इस प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।

प्रदेश में 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। इनमें अधिकतर में अधिशासी अधिकारी के पद सालों से खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन भर्तियां अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। इसीलिए स्थानीय निकाय निदेशालय प्रतिनियुक्ति के सहारे इन पदों को भरकर काम चलाना चाहता है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए 10 अक्तूबर तक आवेदन मांगा था। इसमें अधिशासी अधिकारी श्रेणी एक के आठ, अधिशासी अधिकारी श्रेणी दो के चार, श्रेणी तीन के चार और नगर पंचायत के 138 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था।

बताया जा रहा है कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया गुपचुप तरीके से चल रही है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें रिक्त पदों पर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश पालिका सेवा के अंतर्गत नियुक्त कार्मिक प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने वालों को भी पात्र नहीं माना गया है।

आरटीई से जुड़े 4500 नए निजी स्कूल, बढ़ेंगे अवसर

उधर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रदेश के 4500 और निजी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को मुफ्त दाखिला दिया जाएगा। यह लाभ शैक्षिक सत्र 2026-27 से मिलेगा। निजी स्कूलों की संख्या अभी 63 हजार थी, यह बढ़कर 67500 हो गई है। नए स्कूलों से 45 हजार सीटें बढ़ेंगी और कुल सीटें 6.75 लाख हो जाएंगी।

उप शिक्षा निदेशक (समग्र शिक्षा) डा. मुकेश कुमार सिंह के अनुसार आरटीई के तहत अधिक से अधिक गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला मिले इसके लिए लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक स्कूलों में प्रवेश के विकल्प मिले इसके लिए हर जिलें में निजी स्कूलों को चिह्नित कर उन्हें आरटीई पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। सभी जिलों में निजी स्कूलों की सूची और आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध निजी विद्यालयों का मिलान कराया जा रहा है।

