संभल में शादी की दावत खाकर 150 लोग बीमार; उल्टी, पेट दर्द से परेशान, अस्पताल में भर्ती

संभल में विवाह समारोह में परोसा गया भोजन करने के बाद अचानक लोगों की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते बीमारों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। अचानक हुए घटनाक्रम से अफरा-तफरी मच गई। लोग बीमार बच्चों, बुजुर्गों को लेकर अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े।

संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुर में रविवार रात शादी समारोह की दावत खाने के बाद 150 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। खाने के कुछ ही घंटों बाद बारातियों और ग्रामीणों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की गंभीर शिकायतें होने लगीं। चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची, मजबूरी में ग्रामीणों ने मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया। गांव निवासी वीरपाल की बेटी की शादी में सिंघोला दौलत सिंह गांव से बारात आई थी।

शादी में खाना खाने से 150 लोग बीमार रविवार रात विवाह समारोह में परोसा गया भोजन करने के बाद अचानक लोगों की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते बीमारों की संख्या 150 के पार पहुंच गई। अचानक हुए घटनाक्रम से अफरा-तफरी मच गई। लोग बीमार बच्चों, बुजुर्गों को लेकर अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े। गुन्नौर के एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल ले लिए हैं। जांच की जा रही है।

खाद्य विभाग ने खाने के सैंपल लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि शादी समारोह में बने भोजन के नमूने (सैंपल) भरकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दूषित खाना बनाने वाले हलवाई और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। उधर पीएससी प्रभारी, (हरीबाबा बांध धाम) प्रशांत गौतम का कहना है कि मुझे पूरे दिन जानकारी नहीं मिली, अगर समय पर जानकारी मिलती तो कैंप तुरंत लगाया जाता।

लौकी की लौंज और गुलाब जामुन खाए थे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की। टीम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां मौजूद आयोजक वीरपाल सिंह और हलवाई राजेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकांश लोगों ने लौकी की लौंज और गुलाब जामुन का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। जांच के दौरान विभागीय टीम ने मौके से बची हुई लौकी की लौंज और गुलाब जामुन के सैंपल संग्रहित किए।

खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए सैंपल इसके अलावा जानकारी मिली कि शादी में इस्तेमाल किया गया खोया गवां स्थित एक मिष्ठान भंडार से खरीदा गया था। इस पर टीम ने संबंधित दुकान पर पहुंचकर वहां रखे खोये का भी नमूना लिया और उसे जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार सिंह भी शामिल रहे।

निजी अस्पतालों में होना पड़ा भर्ती अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर, घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार होने के बावजूद गांव में तत्काल स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ा।