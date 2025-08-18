15 साल की लड़की को गन्ने के खेत में खींचकर गैंगरेप, वीडियो भी बनाया, आहत किशोरी ने जान दी

यूपी के बुलंदशहर में एक किशोरी को गन्ने के खेत में ले जाकर तीन युवकों ने गैंगरेप किया। ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। इसकी जानकारी मिलते ही किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी है।

यूपी के बुलंदशहर में दरिंदों ने पहले 15 साल की किशोरी को गन्ने के खेत में जबरन ले जाकर गैंगरेप किया। इसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया। किशोरी को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इससे आहत होकर किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी रितेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

अहार क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने थाना अहार में तहरीर देते हुए बताया कि 9 अगस्त को वह किसी काम से अपने मायके गई थी। घर पर उसकी बेटी अकेली थी। दोपहर बाद करीब चार बजे वह घर से चारा लेने के लिए पास के खेत में गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव के तीन युवकों ने उसे पकड़कर जबरन गन्ने के खेत में ले गए और दरिंदगी की। इस दौरान किशोरी का अश्लील वीडियो भी बनाया।

वीडियो से आरोपी किशोरी को ब्लैकमेल करने लगे। पीड़िता की मां मायके से लौटी तो बेटी गुमशुम नजर आई। इसी बीच पड़ोस के एक युवक ने बताया कि गांव के तीन लड़कों ने उसकी बेटी के साथ गैंगरेप कर वीडियो बनाया है। वीडियो गांव के लोगों तक पहुंचने से बेटी इतनी आहत हुई कि जान देने के लिए 14 अगस्त को जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे जहांगीराबाद के निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ में उपचार के दौरान 16 अगस्त को किशोरी ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए को गांव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

रविवार रात किशोरी की मां ने थाना अहार में तीन युवकों को नामजद करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अहार थाना प्रभारी ने अनुप्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी रितेश, कृष्ण और रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। रितेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।