15 साल की लड़की को उठा ले गए थे डकैत, 80 की उम्र में वापस मायके में रखा कदम; बेटी ने लौटाया बचपन

रामश्री की याद में परिवार के लोग बरसों रोते रहे। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब उसकी याद न आई हो और आंखें नम न हुई हों लेकिन रामश्री को ढूंढने, वापस पाने की सारी कोशिशें विफल रहीं। परिवार जैसे-तैसे इस गम के साथ दिन गुजारता रहा। उधर, डकैत कई दिनों तक रामश्री को जंगलों में घुमाते रहे।

वह जब 15 साल की थीं तो उन्हें डकैत उठा ले गए। 65 साल तक वह घरवालों के लिए एक याद बनकर रह गईं। लेकिन 80 साल की हो जाने के बाद शनिवार को उन्होंने वापस अपने मायके में कदम रखे तो काफी कुछ बदल चुका था। साढ़े छह दशकों के इस फासले में उनके माता-पिता द्वारा प्यार से रखा गया उनका नाम तक नहीं बचा। अब वह ‘रामश्री’ नहीं, मिठनी कहलाती हैं। मिठनी ने जैसे ही मायके की जमीन पर पैर रखे, घर की दीवारें रो पड़ीं, रिश्तों की आंखें छलक गईं। गांव टोलवा आट में यह सिर्फ एक महिला की वापसी नहीं थी। यह एक अधूरी कहानी का वर्षों बाद पूरा हुआ आखिरी अध्याय था। इस वापसी के पीछे सबसे बड़ा सहारा बनीं उनकी सबसे छोटी बेटी सीमा यादव, जो नोएडा में रहती हैं। मां की धुंधली यादों, टूटे हुए शब्दों और अधूरे संकेतों को जोड़ते हुए सीमा उन्हें अपनों तक ले आईं। मानो 65 साल बाद एक बेटी ने अपनी मां को उसका बचपन लौटा दिया हो।

डकैतों का धावा… और बेटी का अपहरण साल 1961-62 में किसान बलदेव वर्मा के घर डकैतों ने हमला बोला था। लूट में ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा तो बदमाशों ने बलदेव और उनके बेटे शिवलाल को घायल कर दिया। इस दौरान घर में मौजूद उनकी 15 साल की बेटी रामश्री पर डकैतों की नजर पड़ गई। डकैत रामश्री को उठाकर जंगलों में ले गए। उस रात के बाद परिवार के लिए समय रुक गया था। बेटी खो गई। घर सूना हो गया।

जंगलों से अलीगढ़ तक… दर्द का लंबा सफर उधर, डकैत कई दिनों तक रामश्री को जंगलों में घुमाते रहे। जंगल में हर दिन कोई न कोई नई चुनौती होती। हर दिन रामश्री को घर की याद आती और वो रोने लगती। वह डकैतों संग जंगल का कठिन जीवन जीने को मजबूर थी। बाद में डकैत उसे अलीगढ़ ले गए। रामश्री सदमे में थी, बेसुध थी… जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। इसी बीच अलीगढ़ के समेघा गांव के पहलवान सोहनलाल यादव को खबर मिली कि डकैतों के कब्जे में एक लड़की है। उन्होंने साथियों के साथ मोर्चा लिया, जान की बाजी लगाई और रामश्री को मुक्त करा लिया। कुछ समय बाद सोहनलाल ने रामश्री से विवाह कर लिया। रामश्री ने एक नई दुनिया बसाई। अब रामश्री के पास अपना परिवार था। वह पारिवारिक जिम्मेदारियों में लीन होती चली गई।