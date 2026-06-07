यूपी में बदले हुए रूटों से चलेंगी गोमतीनगर-कामाख्या सहित 15 ट्रेनें, कुछ बाराबंकी-अयोध्या होकर भी जाएंगी
पूरे जून भर यूपी में बदले रूट से 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें गोमतीनगर-कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। कई ट्रेनों को रोजा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या रूट से भी गुजारी जाएंगी।
Train Rout News: गोंडा-बुढ़वल खंड पर स्थित गोंडा-गोंडा कचहरी (05 किमी.) स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के प्रावधान के लिए प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाना है। जिसके कारण जून महीने में 15 ट्रेनों को बदले रूट से चलाई जाएंगी। ट्रेन नंबर 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस 28 जून तक मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर चलेगी। गोंडा पर नहीं रुकेगी। 15136 अमृतसर-छपरा एक्सप्रेस 27 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 14012 आनन्द विहार टर्मिनल-राधिकापुर एक्सप्रेस 28 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15078 गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस 29 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस 28 से 30 जून तक रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी।
22423 गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस 29 जून को मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी-लखनऊ-रोज़ा होकर चलेगी। 15904 चण्डीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस 28 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-छपरा होकर चलेगी। 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष 29 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 14010 आनन्द विहार टर्मिनल-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस 29 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 और 30 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी।
15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस 29 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-छपरा होकर चलेगी। 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 12592 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 29 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस 30 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 12587 गोरखपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 29 जून को मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या 139 पर ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।
पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए चलेंगी तीन स्पेशल ट्रेनें
वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे परिक्षार्थियों के लिए तीन जोड़ी परीक्षा विशेष गाड़ी का संचालन करेगा। परीक्षा स्पेशल का परिचालन सात जून से 10 जून तक किया जायेगा। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार ट्रेन संख्या 05134/05133 आजमगढ़-बलिया-आजमगढ़ परीक्षा सात से 10 जून तक आजमगढ़ से 19.30 बजे प्रस्थान कर एवं मऊ जं. से 20.50 बजे छूटकर 21.45 बजे बलिया पहुंचेगी। यह ट्रेन वापसी में 22.15 बजे बलिया से प्रस्थान कर 23.50 बजे मऊ जं. छूटकर दूसरे दिन 01.15 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी।
उनका कहना है कि 05136/05135 आजमगढ़-बलिया-आजमगढ़ परीक्षा विशेष गाड़ी आठ जून से 10 जून तक आजमगढ़ से 13.00 बजे खुलकर 14.15 बजे मऊ जंक्शन से छूटकर 15.45 बजे बलिया पहुंचेगी। इसके बाद बलिया से 16.15 बजे प्रस्थान कर एवं मऊ जं. से 17.50 बजे छूटकर आजमगढ़ 19.00 बजे पहुंचेगी। 05139/05140 आजमगढ़-गोरखपुर-आजमगढ़ परीक्षा विशेष गाड़ी आठ से 10 जून तक आजमगढ़ से 14.00 बजे प्रस्थान कर मऊ जं. से 15.05 बजे, भटनी से 16.40 बजे एवं देवरिया सदर से 17.15 छूटकर गोरखपुर 18.30 बजे पहुंचेगी। गोरखपुर से 20.00 बजे प्रस्थान कर देवरिया सदर से 21.20 बजे, भटनी से 21.40 बजे एवं मऊ जं. से 23.05 बजे छूटकर दूसरे दिन आजमगढ़ 00.30 बजे पहुँचेगी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।