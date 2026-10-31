यूपी में प्रशासनिक फेरबदल: अपर मुख्य सचिव समेत 15 वरिष्ठ IAS अफसरों का तबादला, झांसी मंडलायुक्त भी बदले
यूपी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें अपर प्रमुख सचिव और प्रमुख स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। शासन ने झांसी के मंडलायुक्त का भी तबादला किया है।
IAS Transfer List: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस और प्रशासनिक विभाग में फेरबदल किया जा रहा है। एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने पीसीएस अफसरों का तबादला किया था। शनिवार को फिर से तबादला एक्सप्रेस चलाते हुए यूपी सरकार ने प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। यूपी सरकार ने अपर मुख्य सचिव समेत 15 वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें दो प्रमुख सचिव, पांच प्रमुख सचिव, दो प्रबंधक निदेशक, तीन विशेष सचिव और दो सचिव शामिल हैं। झांसी के मंडलायुक्त भी बदल दिए गए हैं। शासन स्तर से लगातार हो रहे तबादले से अन्य विभाग में हड़कंप मचा है। तबादले की लिस्ट जारी कर दी गई है।
शासन की ओर से जारी तबादला लिस्ट में मुख्य सचिव शशि प्रकाश को अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात करते हुए अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मिशन निदेशक, ग्रामीण पेयजल मिशन तथा परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
पांच प्रमुख सचिव को भी अतिरिक्त प्रभार
इसी तरह अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त पद पर तैनाती के साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एनआरआई तथा अध्यक्ष, पिकअप का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव एम देवराज को अध्यक्ष राज्य सकर्तता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण-1 का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम को प्रमुख सचिव समन्वय तथा परियोजना निदेशक, यूपीडा का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव आलोक कुमार को वित्त प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त तथा ब्राह्म सहायतित परियोजना, प्रमुख सचिव अजय चौहान को मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा, प्रमुख सचिव पंधारी यादव को प्रमुख सचिव ब्राह्म सहायतित के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
देवेंद्र कुशवाहा बने विशेष सचिव प्रशासनिक सुधार
इसी तरह प्रबंधक निदेशक जल निगम ग्रामीण रहे योगेश कुमार को प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ, प्रबंध निदेशक पीसीडीएफ रहे अमित कुमार सिंह को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन रहे कृष्ण कुमार को झांसी का मंडलायुक्त, विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन रहे चंद्र शेखर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी का अतिरिक्त प्रभार, सचिव भूपेंद्र एस चौधरी को सचिव उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, प्रतीक्षारत देवेंद्र सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव प्रशासनिक सुधार, विशेष सचिव समाज कल्याण तथा सचिव रहे प्रवीण मिश्रा को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा निदेशक, जनजाति विकास का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।