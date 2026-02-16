महाशिवरात्रि पर व्रत के दौरान खाई कुट्टू के आटे की पकौड़ी, 15 लोगों की हालत बिगड़ी

वासुदेव, बिजली विभाग में बड़े बाबू पद पर हैं। वह परिवार के साथ मवाना की नालंदा कालोनी में किराये के मकान में रहते हैं। रविवार को महाशिवरात्रि पर पूरे परिवार ने व्रत रखा था। रात में व्रत खोलने के लिए कॉलोनी के बाहर की एक दुकान से कुट्टू का आटा लाकर पकौड़ी बनाई गई थी।

उत्तर प्रदेश के मेरठ के मवाना में महाशिवरात्रि पर व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खाने से एक ही परिवार के छह लोगों समेत 15 लोग बीमार हो गए। सभी की हालत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगी। सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए गए हैं।

हाथरस निवासी वासुदेव, मवाना में विद्युत विभाग में बड़े बाबू पद पर हैं। वह परिवार के साथ मवाना की नालंदा कालोनी में किराये के मकान में रहते हैं। रविवार को महाशिवरात्रि पर पूरे परिवार ने व्रत रखा था। रात में व्रत खोलने के लिए कॉलोनी के बाहर की एक दुकान से कुट्टू का आटा लाकर पकौड़ी बनाई गई थी। पकौड़ी खाने के कुछ देर बाद ही वासुदेव, पत्नी सुनीता, बेटियां काव्या और चाहत, घर आए भतीजे नीशू व भतीजी शिवानी की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले चक्कर आए और फिर तेज उल्टियां शुरू हो गईं। हालत बिगड़ती देख मकान मालिक राजेश ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया।

वहीं, मवाना के चौहान चौक पर सपा नेता नितिन चौहान, उनकी माता शर्मिष्ठा और पत्नी श्वेता की कुट्टू का आटा खाने से हालत बिगड़ गई। तीनों को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तीसरी घटना मोहल्ला शिवपुरी की है, जहां दिव्यांश और रामकुमार के पुत्र शुभम कुट्टू के आटे की पकौड़ी खाने से बीमार हो गए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। कुल 15 लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं।

एक साल पहले भी हुई थी घटना मवाना में पिछले साल भी उपवास के दौरान कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।