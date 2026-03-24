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गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर के घर पर लाखों की चोरी, पुलिस ने फेरा पानी, 4 गिरफ्तार

Mar 24, 2026 08:00 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में महंगे शौक और गर्लफ्रैंड को घुमाने के लिए युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस ने मार्केटिंग मैनेजर के बंद घर से 15 लाख का माल पार करने वाले चार आरोपियों को पतरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है।  पूछताछ में बताया कि गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने के लिए उन्होंने चोरी की।

गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने के लिए मार्केटिंग मैनेजर के घर पर लाखों की चोरी, पुलिस ने फेरा पानी, 4 गिरफ्तार

Kanpur News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां महंगे शौक और गर्लफ्रैंड को घुमाने के लिए युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल, गुजैनी पुलिस ने मार्केटिंग मैनेजर के बंद घर से 15 लाख का माल पार करने वाले चार आरोपियों को पतरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बर्रा गांव के रहने वाले प्रकाश गौतम उर्फ पोली, ईशू गौतम उर्फ रोनी उर्फ आदर्श, रविदासपुरम निवासी सोनू उर्फ अभिषेक और गुजैनी आई ब्लॉक निवासी अजय राजपूत के रूप में हुई। आरोपित ईशू और प्रकाश गौतम ने बताया कि गर्लफ्रेंड को मनाली घुमाने का वादा किया, जिसे पूरे करने के लिए इस चोरी को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक ये लोग गर्लफ्रेंड को घुमाने और महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। इनके पास से बाइक, चेन, अंगूठी, घड़ी, पायल, चांदी के सिक्के और 20 हजार की नकदी समेत 81 यूएस डालर व 15 यूएई दिरहम भी बरामद किए हैं। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि बर्रा-आठ में मार्केटिंग मैनेजर सतीश पांडेय मां मीरा और पिता दिनेश पांडेय के साथ रहते हैं। 15 दिसंबर को लखनऊ में मां का स्पाइन का ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद से उनके माता-पिता वहीं थे। सतीश काम के सिलसिले में घर में ताला लगाकर टूर पर चले गए। एक फरवरी को एकाएक सतीश ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे मोबाइल पर चेक किए तो शंका हुई। चार फरवरी की सुबह घर लौटे तो मेन गेट अंदर से बंद था।

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किसी तरह अंदर पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे मिले और अलमारियों का सामान बिखरा पड़ा था। चोर घर में रखे 5.25 लाख रुपये नकद समेत करीब 15 लाख का माल पार कर ले गए थे। ईशू ने एक लाख में पुरानी महंगी बाइक भी खरीदी थी, जिसके साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। प्रकाश पर बर्रा और गुजैनी में सात, ईशू पर गुजैनी व हनुमंत विहार, सोनू उर्फ अभिषेक पर गुजैनी में तीन और अजय पर एक मुकदमा दर्ज है। रॉबिन फरार है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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