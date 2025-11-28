15 लाख की FD, ढाई लाख सैलरी और भी बहुत कुछ; ऐसे ऑफर पर भी ये नौकरी करने को तैयार नहीं युवा

संक्षेप: एजेंटों ने सब्जबाग दिखाकर पूर्वी यूपी से युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया। फिर रूस पहुंचते ही उन्हें नौकरी करने से रोक दिया। वीजा खत्म होने के बाद दबाव और बढ़ गया। परिजनों और साथियों से उधार लेकर वे पैसे भेजकर वतन वापसी की कोशिश कर रहे हैं। मदद मिलनी मुश्किल हो रहा है।

रूस में फंसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। रूसी सेना 15 लाख की एफडी, ढाई लाख मासिक वेतन और बिना वीजा स्टे का झांसा देकर युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई भी ऑफर युवाओं को इस नौकरी के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा। गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के सैकड़ों बेरोजगार युवा पर्यटक वीजा पर एजेंटों के चक्कर में रूस पहुंचे, लेकिन अब पुलिस के चंगुल में फंसकर घर लौटने को तरस रहे हैं।

रूस में पुलिस के जरिए सेना बना रही दबाव रूस में फंसे गोरखपुर के सोनू तिवारी ने बताया कि रूस में पुलिस के जरिए सेना में भर्ती का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अप्रवासियों के घरों और फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रही है। पुलिस युवाओं को पकड़कर थाने में घंटों बिठाती है। वे जहां जाना चाहते हैं, वहां जाने नहीं दे रही। यूक्रेन से जारी युद्ध के कारण स्थिति और खतरनाक हो गई है।

एजेंट नहीं कर रहे संपर्क युवाओं ने बताया कि एजेंटों ने सब्जबाग दिखाकर पूर्वी यूपी से युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया। फिर रूस पहुंचने पर उन्हें नौकरी करने से रोक दिया। वीजा खत्म होने के बाद दबाव और बढ़ गया। परिजनों और साथियों से उधार लेकर वे पैसे भेजकर वतन वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद मिलना मुश्किल हो रहा है। एजेंटों का भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि मामला मीडिया में आने के बाद वे फोन उठाना तक बंद कर चुके हैं। भारत की सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की जा रही है ताकि बेरोजगार युवा जो केवल बेहतर जीवन की उम्मीद में रूस गए थे, जल्द से जल्द सुरक्षित घर लौट सकें।