Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP News15 lakh fd 2 lakh 50 thousand salary and much more even with such offers young people are not ready to take this job
15 लाख की FD, ढाई लाख सैलरी और भी बहुत कुछ; ऐसे ऑफर पर भी ये नौकरी करने को तैयार नहीं युवा

15 लाख की FD, ढाई लाख सैलरी और भी बहुत कुछ; ऐसे ऑफर पर भी ये नौकरी करने को तैयार नहीं युवा

संक्षेप:

एजेंटों ने सब्जबाग दिखाकर पूर्वी यूपी से युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया। फिर रूस पहुंचते ही उन्हें नौकरी करने से रोक दिया। वीजा खत्म होने के बाद दबाव और बढ़ गया। परिजनों और साथियों से उधार लेकर वे पैसे भेजकर वतन वापसी की कोशिश कर रहे हैं। मदद मिलनी मुश्किल हो रहा है। 

Fri, 28 Nov 2025 07:29 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

रूस में फंसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। रूसी सेना 15 लाख की एफडी, ढाई लाख मासिक वेतन और बिना वीजा स्टे का झांसा देकर युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई भी ऑफर युवाओं को इस नौकरी के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा। गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के सैकड़ों बेरोजगार युवा पर्यटक वीजा पर एजेंटों के चक्कर में रूस पहुंचे, लेकिन अब पुलिस के चंगुल में फंसकर घर लौटने को तरस रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रूस में पुलिस के जरिए सेना बना रही दबाव

रूस में फंसे गोरखपुर के सोनू तिवारी ने बताया कि रूस में पुलिस के जरिए सेना में भर्ती का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अप्रवासियों के घरों और फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रही है। पुलिस युवाओं को पकड़कर थाने में घंटों बिठाती है। वे जहां जाना चाहते हैं, वहां जाने नहीं दे रही। यूक्रेन से जारी युद्ध के कारण स्थिति और खतरनाक हो गई है।

एजेंट नहीं कर रहे संपर्क

युवाओं ने बताया कि एजेंटों ने सब्जबाग दिखाकर पूर्वी यूपी से युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया। फिर रूस पहुंचने पर उन्हें नौकरी करने से रोक दिया। वीजा खत्म होने के बाद दबाव और बढ़ गया। परिजनों और साथियों से उधार लेकर वे पैसे भेजकर वतन वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद मिलना मुश्किल हो रहा है। एजेंटों का भी पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि मामला मीडिया में आने के बाद वे फोन उठाना तक बंद कर चुके हैं। भारत की सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की जा रही है ताकि बेरोजगार युवा जो केवल बेहतर जीवन की उम्मीद में रूस गए थे, जल्द से जल्द सुरक्षित घर लौट सकें।

कदम उठाए सरकार

सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मणि ने बताया कि बेरोजगारी के इस दौर में एजेंटों का जाल युवाओं को निगल रहा है। पूर्वी यूपी के परिवारों में दहशत फैल गई है। सब्जबाग दिखाने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसने की जरूरत है, वरना ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे। सरकार के सकारात्मक कदम से ही इन युवाओं का भविष्य बच सकेगा।

ये भी पढ़ें:यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर तेज हुई प्रक्रिया, अब जल्द हो जाएगा फैसला
ये भी पढ़ें:सेना में जबरन कर रहे भर्ती, इस देश में फंसे पूर्वांचल के 2 दर्जन से अधिक लड़के
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |