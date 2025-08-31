शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने चली खतरनाक चाल, प्रेमी संग मिलकर उजाड़ा खुद का सुहाग; पांच गिरफ्तार

औरैया में पांच महीने पहले हुए दिलीप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में पत्नी प्रगति यादव समेत पांचों आरोपियों पर गैगस्टर की कार्रवाई की गई है।

यूपी के औरैया में पांच महीने पहले हुए दिलीप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में पत्नी प्रगति यादव समेत पांचों आरोपियों पर गैगस्टर की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार इस संगठित गिरोह का सरगना दुर्लभ उर्फ पिंटू यादव उर्फ श्यामू यादव निवासी चमरौआ दिबियापुर है। इसके अलावा गिरोह में शिवम यादव, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव, रामजी नागर उर्फ चौधरी, प्रगति यादव और रामू यादव शामिल हैं। सभी आरोपियों की उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच है। सहार एसओ पंकज मिश्रा की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है।

मैनपुरी निवासी हाइड्रा व्यापारी 24 वर्षीय दिलीप कुमार की शादी पांच मार्च को फफूंद निवासी प्रगति से हुई थी। शादी के महज 15 दिन बाद ही 19 मार्च को दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर श्यामू यादव को दो लाख रुपये की सुपारी दी थी। प्रगति ने स्वीकार किया था कि उसका इरादा शादी के तुरंत बाद पति को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति हड़पने का था।