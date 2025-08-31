15 days after marriage wife did dangerous trick ruined her own married life with help her lover five arrested शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने चली खतरनाक चाल, प्रेमी संग मिलकर उजाड़ा खुद का सुहाग; पांच गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
औरैया में पांच महीने पहले हुए दिलीप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में पत्नी प्रगति यादव समेत पांचों आरोपियों पर गैगस्टर की कार्रवाई की गई है।

Dinesh Rathour औरैया, हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:52 PM
यूपी के औरैया में पांच महीने पहले हुए दिलीप हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में पत्नी प्रगति यादव समेत पांचों आरोपियों पर गैगस्टर की कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार इस संगठित गिरोह का सरगना दुर्लभ उर्फ पिंटू यादव उर्फ श्यामू यादव निवासी चमरौआ दिबियापुर है। इसके अलावा गिरोह में शिवम यादव, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव, रामजी नागर उर्फ चौधरी, प्रगति यादव और रामू यादव शामिल हैं। सभी आरोपियों की उम्र 22 से 26 वर्ष के बीच है। सहार एसओ पंकज मिश्रा की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई है।

मैनपुरी निवासी हाइड्रा व्यापारी 24 वर्षीय दिलीप कुमार की शादी पांच मार्च को फफूंद निवासी प्रगति से हुई थी। शादी के महज 15 दिन बाद ही 19 मार्च को दिलीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर श्यामू यादव को दो लाख रुपये की सुपारी दी थी। प्रगति ने स्वीकार किया था कि उसका इरादा शादी के तुरंत बाद पति को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति हड़पने का था।

विधवा होने पर परिवार भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाएगा और वह प्रेमी अनुराग से विवाह कर लेगी। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सहार एसओ पंकज मिश्रा के मुताबिक श्यामू का गिरोह लंबे समय से सुपारी लेकर हत्या और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर वारदातों में लिप्त रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरोह अपराध से अर्जित धन से विलासितापूर्ण जीवन यापन करता था। पुलिस का कहना है कि ऐसे गिरोह का खुलेआम सक्रिय रहना समाज और जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

