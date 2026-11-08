दीपावली की सुबह उजड़ा परिवार, कच्ची छत गिरने से 15 दिन के मासूम समेत मां-दादी की मौत

कानपुर में दीपावली की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। पनकी पड़ाव में मकान की कच्ची छत ढहने से 15 दिन के मासूम समेत उसकी मां और दादी की मलबे में दबकर मौत हो गई। जिस घर में दीपों का त्योहार मनाने की तैयारी थी, वहां पलभर में मातम पसर गया।

कानपुर, संवाददाता। दीपावली की सुबह जिस घर में खुशियों के दीप जलने थे, वहां चंद पलों में मातम छा गया। महज 15 दिन पहले जन्मा मासूम आरव, जिसने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं, मां और दादी के साथ हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गया। दरअसल, कानपुर के पनकी पड़ाव में मकान की कच्ची छत अचानक भरभराकर तीनों पर गिर पड़ी। मलबे में दबे नवजात, उसकी मां और दादी को इलाकाई लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

पनकी पड़ाव के सरायमीता निवासी हर्षित शुक्ला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं। रविवार को दीपावली के दिन उनकी पत्नी 28 वर्षीया अंशिका, 64 वर्षीया मां विनोदिनी मकान में बनी कच्ची कोठरी में बैठी थीं। वहीं 15 दिन का बेटा आरव भी खेल रहा था। इसी दौरान कमरे की कच्ची छत अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में अंशिका, विनोदिनी और मासूम आरव दब गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे इलाकाई लोगों ने परिजनों की मदद से तीनों को मलबे से बाहर निकाला और आनन-फानन में कल्याणपुर सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव लेकर घर लौट गए। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।