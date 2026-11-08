दीपावली की सुबह उजड़ा परिवार, कच्ची छत गिरने से 15 दिन के मासूम समेत मां-दादी की मौत
कानपुर में दीपावली की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। पनकी पड़ाव में मकान की कच्ची छत ढहने से 15 दिन के मासूम समेत उसकी मां और दादी की मलबे में दबकर मौत हो गई। जिस घर में दीपों का त्योहार मनाने की तैयारी थी, वहां पलभर में मातम पसर गया।
कानपुर, संवाददाता। दीपावली की सुबह जिस घर में खुशियों के दीप जलने थे, वहां चंद पलों में मातम छा गया। महज 15 दिन पहले जन्मा मासूम आरव, जिसने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं, मां और दादी के साथ हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गया। दरअसल, कानपुर के पनकी पड़ाव में मकान की कच्ची छत अचानक भरभराकर तीनों पर गिर पड़ी। मलबे में दबे नवजात, उसकी मां और दादी को इलाकाई लोगों की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
पनकी पड़ाव के सरायमीता निवासी हर्षित शुक्ला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करते हैं। रविवार को दीपावली के दिन उनकी पत्नी 28 वर्षीया अंशिका, 64 वर्षीया मां विनोदिनी मकान में बनी कच्ची कोठरी में बैठी थीं। वहीं 15 दिन का बेटा आरव भी खेल रहा था। इसी दौरान कमरे की कच्ची छत अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में अंशिका, विनोदिनी और मासूम आरव दब गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे इलाकाई लोगों ने परिजनों की मदद से तीनों को मलबे से बाहर निकाला और आनन-फानन में कल्याणपुर सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव लेकर घर लौट गए। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।
छत की ढलाई के दौरान शटरिंग गिरी, मजदूर की मौत
इससे पहले आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी में निमार्णाधीन खटू श्याम मंदिर में सोमवार को छत की ढलाई के दौरान अचानक शटरिंग गिर पड़ी। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकालने के बाद एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब चार घंटे तक मलबा हटाया था।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें