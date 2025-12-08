प्रयागराज माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान; मुख्य सचिव ने की हाईलेवल बैठक

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर लगाने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने सोमवार को हाईलेवक बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि प्रयागराज संगम तट पर लगाने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसलिए ऐसे इंतजाम किए जाएं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। मुख्य सचिव ने सोमवार को माघ मेला-2026 की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि माघ मेला-2026 से जुड़े सभी काम मेला शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं। उच्च अधिकारी मौके पर जाकर कामों को देखें और जहां काम पीछे चल रहा हो, वहां तुरंत प्रगति लाई जाए। इसमें आने वाले संत-महात्माओं, तीर्थयात्रियों व श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सभी प्रमुख मार्गों व स्थानों पर पर्याप्त संख्या में साइनेज लगाए जाएं। मेला क्षेत्र में स्थापित होने वाले अस्थायी चिकित्सालयों में सभी आवश्यक दवाइयां व उपकरण पहले से ही उपलब्ध रहें तथा चिकित्सकों व पैरा-मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी समय से पूर्व निर्धारित कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र में बनने वाले सभी कैंपों में बिजली व पेयजल कनेक्शन शत-प्रतिशत पूरे किए जाएं। विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित हो तथा फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फायर टेंडर, अग्निशमन यंत्र एवं प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती पहले से ही सुनिश्चित की जाए। माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा।