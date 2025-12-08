Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP News15 crore devotees are expected to attend the Prayagraj Magh Mela; UP Chief Secretary high-level meeting
प्रयागराज माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान; मुख्य सचिव ने की हाईलेवल बैठक

संक्षेप:

यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर लगाने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने सोमवार को हाईलेवक बैठक कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। 

Dec 08, 2025 07:41 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि प्रयागराज संगम तट पर लगाने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसलिए ऐसे इंतजाम किए जाएं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। मुख्य सचिव ने सोमवार को माघ मेला-2026 की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि माघ मेला-2026 से जुड़े सभी काम मेला शुरू होने से पहले अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं। उच्च अधिकारी मौके पर जाकर कामों को देखें और जहां काम पीछे चल रहा हो, वहां तुरंत प्रगति लाई जाए। इसमें आने वाले संत-महात्माओं, तीर्थयात्रियों व श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सभी प्रमुख मार्गों व स्थानों पर पर्याप्त संख्या में साइनेज लगाए जाएं। मेला क्षेत्र में स्थापित होने वाले अस्थायी चिकित्सालयों में सभी आवश्यक दवाइयां व उपकरण पहले से ही उपलब्ध रहें तथा चिकित्सकों व पैरा-मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी समय से पूर्व निर्धारित कर ली जाए।

मुख्य सचिव ने मेला क्षेत्र में बनने वाले सभी कैंपों में बिजली व पेयजल कनेक्शन शत-प्रतिशत पूरे किए जाएं। विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित हो तथा फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फायर टेंडर, अग्निशमन यंत्र एवं प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती पहले से ही सुनिश्चित की जाए। माघ मेला 3 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा।

बैठक में बताया गया कि स्नान घाट की लंबाई वर्ष 2024 के दो किलोमीटर से बढ़ाकर 2.8 किलोमीटर की जा रही है, जिसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सेक्टरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7, मेला क्षेत्रफल 750 हेक्टेयर से बढ़ाकर 800 हेक्टेयर, पार्किंग स्थल 30 से बढ़ाकर 42, पॉन्टून पुल 6 से बढ़ाकर 7 तथा संस्थाओं की संख्या 4599 से बढ़ाकर 4900 की जा रही है। मेला क्षेत्र में 23700 सामुदायिक शौचालय, 2000 यूरिनल, 6 सामुदायिक कंटेनर शौचालय, कूड़ा उठान के लिए 25 हॉपर-टिपर, 12 कॉम्पैक्टर और 8000 कूड़ेदान स्थापित किए जाएंगे। मेला क्षेत्र की साफ-सफाई और सैनिटेशन के कार्यों के लिए 3300 लोगों को 24 घंटे तैनात किया जाएगा। चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत 20-20 शैय्या वाले दो अस्पताल, 12 प्राथमिक उपचार केंद्र, 50 एम्बुलेंस, 5 आयुर्वेदिक तथा 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय 25 दिसंबर 2025 से क्रियाशील रहेंगे। वेक्टर कंट्रोल यूनिट पहले ही एक दिसंबर 2025 से कार्यरत है।

