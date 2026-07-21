बनबसा बैराज से छोड़ा 1.43 लाख क्यूसेक पानी, इस जिले में बाढ़ का अलर्ट, आठवीं तक के स्कूल बंद

पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के पीलीभीत में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जिले में भी सोमवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। इसे देखते हुए मंगलवार को आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है।

पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बनबसा बैराज से सोमवार शाम तीन बजे शारदा नदी में 1.43 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत में प्रशासन ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क कर दिया है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग सक्रिय हो गए और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी। वहीं जिले में भारी बारिश और जलजमाव के कारण मंगलवार को आठवीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।

बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शारदा नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिले के मैदानी इलाकों में भी मंगलवार को रुक-रुक कर बारिश होती रही। स्थानीय बारिश और बैराज से छोड़े गए पानी के कारण शारदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

देवहा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने, मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है। वहीं दियूनी बैराज से भी देवहा नदी में लगभग पांच हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे देवहा नदी के जलस्तर में कुछ वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी है।

बाढ़ कंट्रोल रूम के तारबाबू मुकेश बाबू के अनुसार देवहा नदी की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। एडीएम ने कहा है कि मौसम और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यदि जलस्तर में और वृद्धि होती है तो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाएंगे।

जलजमाव के कारण आठवीं तक के स्कूल आज बंद तराई के जिले में झमाझम बारिश से सरकारी कार्यालय कैंपस, स्कूल-कालेज और खेल मैदान पानी से लबालब हो गया। कैंपस में कई-कई फीट पानी भरने से आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल कैंपस में पानी भरने से स्कूलों में 21 जुलाई को अवकाश घोषित कर दिया है। बीएसए रोशनी सिंह ने बताया कि जिले में हो रही बरसात और स्कूलों में जलभराव के मद्देनजर कक्षा एक से आठ तक के संचालित परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों एवं सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

हर तरफ पानी ही पानी 40 मिमी. बारिश के बाद हर तरफ मानसून का पानी अब आफत सा बन गया। हजारा क्षेत्र में जहां एक तरफ मकान दरकने लगे। शहर के निचले इलाकों में जलभराव दिखा। खेत खलिहान लबालब हो गए।

झमाझम बारिश से तापमान गिरा सोमवार को सुबह से झमाझम बारिश होने से मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के पानी से जनपद मुख्यालय के ड्रमंड राजकीय इंटर कालेज के खेल मैदान और आसपास कई फिट पानी भर गया, जिससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। इसी तरह डीआईओएस कार्यालय परिसर पूरे तरह से बारिश के पानी से लबालब हो गई। आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है।

राजकीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले जाने वाले छात्र-छात्राओं को पानी में गुजर कर जाना पड़ रहा है। पानी निकास न होने की वजह से संक्रामक बीमारियों के पनपने की संभावना है। जिला सूचना अधिकारी कार्यालय कैंपस में पानी से भर गया है। जैसे तैसे अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय पहुंच पा रहे हैं। ऐसे ही परिषदीय स्कूलों के कैंपस में बारिश का पानी भर गया।