876 बीघा गंगा की जमीन पर हुए 142 अवैध पट्टे निरस्त, संभल में बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डीएम अंकित खंडेलवाल ने ऐक्शन लेते हुए 876 बीघा गंगा की जमीन पर हुए 142 अवैध पट्टे निरस्त कर दिया है।
यूपी के संभल जिले में गंगा नदी की रेतीली जमीन पर वर्ष 1991 और 2019 में हुए नियम विरुद्ध पट्टों को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया। डीएम अंकित खंडेलवाल ने शुक्रवार को गुन्नौर तहसील के गांव ग्राम सुखैला में करीब 845 बीघा सार्वजनिक भूमि से जुड़े 138 पट्टे और इसी तहसील के गांव सूरपुर में 31 बीघा में हुए चार अवैध पट्टों को निरस्त कर दिया। दोनों मिलाकर कुल 876 बीघा गंगा की जमीन पर हुए 142 अवैध पट्टे निरस्त किये गए हैं।
जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-128 के तहत पारित आदेश में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित श्रेणी-5(3) (झाऊ) और श्रेणी-6(4) (रेता) की भूमि का वर्ष 2019 में किया गया आवंटन शुरू से ही विधि विरुद्ध और शून्य प्रभावी था। इसलिए ऐसे पट्टों को निरस्त करते हुए भूमि को पुनः उसकी मूल श्रेणी में दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। जांच में पाया कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित दर्ज थी, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2019 में उसका पट्टा आवंटित कर दिया गया। जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई शुरू की।
इसी प्रकरण में थाना गुन्नौर में तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, राजस्व एवं चकबंदी विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं दूसरे मामले में एडीएम सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि वर्ष 1991 में गुन्नौर तहसील के गांव सूरपुर में करीब 31 बीघा (2.573 हेक्टेयर) गंगा नदी की भूमि के करीब चार पट्टे निरस्त कर दिए हैं। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्यप्रिय सिंह ने सुनवाई के बाद आदेश जारी करते हुए भूमि को राजस्व अभिलेखों में पुनः श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि (नदी) के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
पूरी तहसील में शुरू हुई पट्टों की जांच
इस कार्रवाई के साथ ही गुन्नौर तहसील क्षेत्र में अन्य गांवों में हुए पट्टा आवंटनों की भी व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। कमिश्नर के निर्देश पर एसडीएम विकास चंद्र के नेतृत्व में गांव वार पट्टों की सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक पट्टे की वैधता की जांच होगी और यदि कोई आवंटन फर्जी दस्तावेजों, नियमों के उल्लंघन अथवा अपात्र व्यक्तियों के नाम हुआ पाया तो उसे भी तत्काल निरस्त कर संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की विशेष नजर गंगा किनारे बसे ईसमपुर, गंगावास, सिसौना डांडा, दीपपुर सहित दर्जनों गांव पर है, जहां सरकारी भूमि के आवंटन की जांच हो रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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