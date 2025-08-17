14 year old girl took horrific revenge for being beaten up in madrasa, killed Mufti's 11 month old son 14 साल की लड़की ने मोबाइल रखने पर पिटाई का लिया खौफनाक बदला, 11 माह के मासूम को…, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP News14 year old girl took horrific revenge for being beaten up in madrasa, killed Mufti's 11 month old son

14 साल की लड़की ने मोबाइल रखने पर पिटाई का लिया खौफनाक बदला, 11 माह के मासूम को…

बागपत में 14 साल की लड़की को मोबाइल रखने पर मदरसे के मुफ्ती ने पिटाई कर दी। इस पिटाई से किशोरी इतनी आक्रोशित हुई कि मुफ्ती से बदला लेने की ठान ली। उसने बेहद खौफनाक साजिश रची। मुफ्ती के 11 माह के बेटे को दीवान में बंद कर दिया। इससे मासूम की मौत हो गई।

Yogesh Yadav छपरौली (बागपत), संवाददाताSun, 17 Aug 2025 08:31 PM
14 साल की लड़की ने मोबाइल रखने पर पिटाई का लिया खौफनाक बदला, 11 माह के मासूम को…

बागपत में छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के मदरसे में पढ़ने वाली 14 साल की लड़की ने मोबाइल फोन रखने पर मुफ्ती द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए उसके 11 माह के बेटे को दीवान (बेड) में बंद कर दिया। दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। सीसीटीवी से मामले का खुलासा हुआ तो सभी चौंक गए। पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया है।

टांडा गांव स्थित एक मदरसे में करीब एक हफ्ते पहले मुफ्ती ने मोबाइल रखने और सबक याद न करने पर एक किशोरी की पिटाई कर दी थी। पिटाई से किशोरी इस कदर गुस्से में आ गई कि शनिवार को मौका पाकर उसने मुफ्ती द्वारा रिश्तेदार शहजाद से गोद लिये गए 11 माह के बेटे तलहा को उठाकर मुफ्ती के कमरे में रखे दीवान में बंद कर दिया। लोगों ने मासूम को खोजना शुरू किया लेकिन कहीं नहीं मिला। इस बीच मासूम बच्चे की दीवान में दम घुटने से मौत हो गई। रविवार को जब परिवारजन बच्चे की तलाश कर रहे थे, तभी दीवान से बदबू आने पर उसे खोला गया। भीतर से तलहा का शव बरामद हुआ तो कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

सीसीटीवी कैमरे से खुला राज

पुलिस ने मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें किशोरी की हरकत साफ दिखाई दे गई। फिलहाल फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया है और थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ में किशोरी ने कबूल किया कि मुफ्ती द्वारा की गई पिटाई से आहत होकर उसने यह कदम उठाया है।

बताया जा रहा है कि एक अन्य छात्रा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। छपरौली थाना प्रभारी शिवदत्त का कहना है कि अभी कोई तहरीर नहीं आई है। जांच-पड़ताल और हिरासत में ली गई छात्राओं से बात की जा रही है।

एएसपी एनपी सिंह के अनुसार मुफ्ती और उसकी पत्नी किशोरी को मोबाइल रखने के चलते पीटती थी। इसी से आहत होकर किशोरी ने मुफ्ती द्वारा गोद लिए गए 11 माह के बेटे को दीवान के अंदर छिपा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। कार्रवाई की जा रही है।

