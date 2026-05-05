गुस्से में 5 महीने के भाई संग घर से निकल गई 14 साल की लड़की, मददगार बने दंपती के जाल में फंसी

पुलिस ने बताया कि 26 अप्रैल को रमाला क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसने बताया कि उसने बेटी को डांट दिया था। इससे गुस्साई बेटी अपने पांच महीने के भाई को लेकर लापता हो गई। घरवालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला।

UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला क्षेत्र की एक 14 वर्षीय लड़की अपने परिवारीजनों की डांट से क्षुब्ध होकर पांच माह के भाई को लेकर घर से निकल गई। लड़की, भाई को लेकर रेलवे स्टेशन गई और ट्रेन से सवार होकर अलवर पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात अलीगढ़ की महिला और उसके पति से हुई। साथ में महिला का देवर भी था। दंपती ने लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर दिया। बच्ची जब उनके जाल में फंस गई तो महिला ने 5 महीने के बच्चे को अपने पास रख लिया जबकि उसके देवर ने किशोरी से शादी कर ली। सोमवार की रात रमाला पुलिस ने महिला और आरोपी देवर को गिरफ्तार कर किशोरी और बच्चे को बरामद कर लिया।

सीओ बड़ौत अंशु जैन ने बताया कि 26 अप्रैल को रमाला क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसने बेटी को डांट दिया था। इससे गुस्साई बेटी अपने पांच महीने के भाई को लेकर लापता हो गई। घरवालों ने बच्ची और उसके साथ गए पांच महीने के उसके भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम किशोरी और बच्चे की तलाश में जुटी थी। सीओ ने बताया कि सोमवार रात पुलिस ने अलीगढ़ निवासी महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर किशोरी और बच्चे को बरामद कर लिया। सीओ ने बताया कि किशोरी अपने पांच माह के भाई को लेकर दिल्ली से राजस्थान जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई थी।

ट्रेन, अलवर स्टेशन पर रुकी तो किशोरी वहीं उतर गई। वहां उसे सचिन पुत्र प्रेमपाल, सतेन्द्र पुत्र प्रेमपाल और सतेन्द्र की पत्नी निवासी ग्राम धुबिया थाना विजयगढ़ अलीगढ़ मिले। सतेंद्र की पत्नी ने किशोरी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और साथ चलने पर राजी कर लिया। बाद में उसने पांच महीने के बच्चे को अपने पास रख लिया। वहीं महिला के देवर सचिन ने किशोरी से मंदिर में शादी कर ली। इसमें भी पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। इधर, किशोरी का परिवार उसका पता न चलने के चलते बुरी तरह परेशान था।