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गुस्से में 5 महीने के भाई संग घर से निकल गई 14 साल की लड़की, मददगार बने दंपती के जाल में फंसी

May 05, 2026 08:46 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान, संवददाता, बागपत
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पुलिस ने बताया कि 26 अप्रैल को रमाला क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसने बताया कि उसने बेटी को डांट दिया था। इससे गुस्साई बेटी अपने पांच महीने के भाई को लेकर लापता हो गई। घरवालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला।

गुस्से में 5 महीने के भाई संग घर से निकल गई 14 साल की लड़की, मददगार बने दंपती के जाल में फंसी

UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत के रमाला क्षेत्र की एक 14 वर्षीय लड़की अपने परिवारीजनों की डांट से क्षुब्ध होकर पांच माह के भाई को लेकर घर से निकल गई। लड़की, भाई को लेकर रेलवे स्टेशन गई और ट्रेन से सवार होकर अलवर पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात अलीगढ़ की महिला और उसके पति से हुई। साथ में महिला का देवर भी था। दंपती ने लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर दिया। बच्ची जब उनके जाल में फंस गई तो महिला ने 5 महीने के बच्चे को अपने पास रख लिया जबकि उसके देवर ने किशोरी से शादी कर ली। सोमवार की रात रमाला पुलिस ने महिला और आरोपी देवर को गिरफ्तार कर किशोरी और बच्चे को बरामद कर लिया।

सीओ बड़ौत अंशु जैन ने बताया कि 26 अप्रैल को रमाला क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसने बेटी को डांट दिया था। इससे गुस्साई बेटी अपने पांच महीने के भाई को लेकर लापता हो गई। घरवालों ने बच्ची और उसके साथ गए पांच महीने के उसके भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन दोनों का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस और सर्विलांस टीम किशोरी और बच्चे की तलाश में जुटी थी। सीओ ने बताया कि सोमवार रात पुलिस ने अलीगढ़ निवासी महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर किशोरी और बच्चे को बरामद कर लिया। सीओ ने बताया कि किशोरी अपने पांच माह के भाई को लेकर दिल्ली से राजस्थान जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई थी।

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ट्रेन, अलवर स्टेशन पर रुकी तो किशोरी वहीं उतर गई। वहां उसे सचिन पुत्र प्रेमपाल, सतेन्द्र पुत्र प्रेमपाल और सतेन्द्र की पत्नी निवासी ग्राम धुबिया थाना विजयगढ़ अलीगढ़ मिले। सतेंद्र की पत्नी ने किशोरी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और साथ चलने पर राजी कर लिया। बाद में उसने पांच महीने के बच्चे को अपने पास रख लिया। वहीं महिला के देवर सचिन ने किशोरी से मंदिर में शादी कर ली। इसमें भी पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। इधर, किशोरी का परिवार उसका पता न चलने के चलते बुरी तरह परेशान था।

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क्या बोली पुलिस

बड़ौत के सीओ अंशु जैन ने इस बारे में बताया कि महिला और उसके देवर सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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