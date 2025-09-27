14 साल की लड़की ने बेटी को दिया जन्म, 5 महीने तक पड़ोसी के यौन शोषण की हुई थी शिकार

किशोरी के साथ पड़ोस के ही युवक ने 5 महीने तक लगातार यौन शोषण किया था। किशोरी की उम्र उस समय 13 साल थी। बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी उस समय मिली, जब तबीयत खराब होने पर परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि किशोरी करीब 7 माह की गर्भवती है।

उत्तर प्रदेश के मेरठ में रेप पीड़िता 14 साल की किशोरी ने बेटी को जन्म दिया है। फिलहाल नवजात को पुलिस-प्रशासन ने मेरठ के एक अनाथालय में रखवाया है। दूसरी ओर, बच्ची और उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। आरोपी का डीएनए सैंपल जांच के लिए जेल में ही कराया गया है। आरोपी ने करीब 5 माह तक किशोरी को धमकाकर यौन शोषण किया और लगातार रेप करता रहा। इसी दौरान किशोरी गर्भवती हो गई थी। घरवालों को जब तक इस बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। नाबालिग के मां बनने की इस घटना से हर कोई दंग है। लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं।

वहीं, डॉक्टर से सलाह ली गई, लेकिन उन्होंने बताया अब गर्भपात कराना खतरनाक होगा। इसलिए किशोरी को परिवार ने अपने एक रिश्तेदार के यहां भेज दिया। किशोरी ने अब कुछ दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया है। इसके बाद पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद परिजनों ने बताया वह नवजात को साथ नहीं रख सकते। इसके बाद नवजात को मेरठ के अनाथालय में शिफ्ट कराया गया है।