14 year old girl gives birth to a daughter after being sexually abused by a neighbour for 5 months 14 साल की लड़की ने बेटी को दिया जन्म, 5 महीने तक पड़ोसी के यौन शोषण की हुई थी शिकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Ajay Singh संवाददाता, मेरठSat, 27 Sep 2025 07:49 AM
उत्तर प्रदेश के मेरठ में रेप पीड़िता 14 साल की किशोरी ने बेटी को जन्म दिया है। फिलहाल नवजात को पुलिस-प्रशासन ने मेरठ के एक अनाथालय में रखवाया है। दूसरी ओर, बच्ची और उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। आरोपी का डीएनए सैंपल जांच के लिए जेल में ही कराया गया है। आरोपी ने करीब 5 माह तक किशोरी को धमकाकर यौन शोषण किया और लगातार रेप करता रहा। इसी दौरान किशोरी गर्भवती हो गई थी। घरवालों को जब तक इस बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। नाबालिग के मां बनने की इस घटना से हर कोई दंग है। लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं।

किशोरी के साथ पड़ोस के ही युवक ने पांच महीने तक लगातार यौन शोषण किया था। किशोरी की उम्र उस समय 13 साल थी। बच्ची के गर्भवती होने की जानकारी उस समय मिली, जब तबीयत खराब होने पर परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने बताया कि किशोरी करीब 7 माह की गर्भवती है। इसके बाद किशोरी से पूछताछ की गई तो उसने पड़ोसी इजमाम पर आरोप लगाया। किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

वहीं, डॉक्टर से सलाह ली गई, लेकिन उन्होंने बताया अब गर्भपात कराना खतरनाक होगा। इसलिए किशोरी को परिवार ने अपने एक रिश्तेदार के यहां भेज दिया। किशोरी ने अब कुछ दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया है। इसके बाद पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद परिजनों ने बताया वह नवजात को साथ नहीं रख सकते। इसके बाद नवजात को मेरठ के अनाथालय में शिफ्ट कराया गया है।

वहीं, किशोरी को उसके घर भेजा गया है। अब बच्ची और उसकी मां के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। बच्ची के पिता यानी इजमाम का डीएनए सैंपल जेल में लिया गया है। शुक्रवार को थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया आरोपी, किशोरी व नवजात बच्ची, तीनों का डीएनए टेस्ट कराया है, जिससे तीनों के संबंध स्पष्ट हो सके।

